Gaza : les négociations au Caire bloquées par le désarmement du Hamas

Les discussions menées sous médiation égyptienne pour mettre fin durablement à la guerre dans la bande de Gaza sont bloquées par la question du désarmement du Hamas et des autres groupes armés palestiniens.

Les pourparlers organisés au Caire entre les factions palestiniennes et les médiateurs régionaux peinent à avancer. Selon plusieurs sources palestiniennes citées par l’AFP, le désarmement du Hamas demeure le principal obstacle à un accord visant à mettre un terme définitif au conflit à Gaza.

« Les discussions se poursuivent, mais les visions restent profondément divergentes. La question des armes est aujourd’hui le seul véritable point de blocage », a indiqué une source proche des négociations.

Une autre source a évoqué des « progrès » sur plusieurs dossiers, tout en reconnaissant que le sort de l’arsenal du Hamas reste le sujet le plus sensible des discussions.

Selon les représentants palestiniens participant aux négociations, les différentes factions insistent sur le fait que tout désarmement doit être conditionné à un retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza.

Une perspective qui semble encore lointaine. Le plan de paix soutenu par le président américain Donald Trump et approuvé par les Nations unies prévoit un retrait total de Tsahal uniquement à long terme.

Israël contrôle actuellement environ 60 % du territoire de Gaza et continue de mener des frappes ponctuelles malgré le cessez-le-feu annoncé en octobre 2025.

Chaque camp accuse l’autre d’être responsable de l’impasse actuelle. Le Hamas reproche à Israël de ne pas respecter certains engagements, notamment sur le plan humanitaire, tandis que Jérusalem exige un désarmement complet du mouvement islamiste avant toute avancée politique.

Selon plusieurs sources palestiniennes, le Hamas et d’autres groupes armés auraient accepté en principe de transférer une partie de leur arsenal à une future structure palestinienne qui reste à définir.

Cette proposition est toutefois loin de répondre aux exigences israéliennes.

Israël réclame la démilitarisation complète de la bande de Gaza, en commençant par le Hamas. Les précédentes propositions évoquant un gel ou un stockage des armes avaient déjà été rejetées par l’État hébreu.

Les discussions au Caire réunissent notamment le Hamas et le Jihad islamique palestinien, mais pas le Fatah, principal mouvement de l’Autorité palestinienne basée à Ramallah.

Parallèlement aux négociations, l’organisation Physicians for Human Rights Israel a indiqué que le docteur Hussam Abu Safiya, directeur de l’hôpital Kamal Adwan dans le nord de Gaza et officier des services médicaux du Hamas, avait récemment été placé à l’isolement dans une prison israélienne.

Arrêté en décembre 2024, Abu Safiya est détenu depuis près de dix-huit mois. Après son arrestation, plusieurs photographies datant de plusieurs années avaient refait surface, le montrant en uniforme aux côtés de hauts responsables du Hamas. Selon plusieurs médias palestiniens, il détient le grade de colonel au sein des services médicaux militaires du mouvement.

Les autorités pénitentiaires israéliennes ont confirmé son transfert mais ont refusé de commenter les raisons précises de cette décision, invoquant des considérations sécuritaires.