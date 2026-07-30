Tsahal annonce avoir éliminé le dernier commandant des tireurs d’élite du Hamas

Tsahal a annoncé avoir éliminé Ahmad Hisham Mahmoud Louh, présenté comme le dernier commandant d’une cellule de tireurs d’élite du bataillon de Nousseirat du Hamas.

Le terroriste a été tué lundi lors d’une frappe menée dans le sud de la bande de Gaza. Selon l’armée israélienne, son élimination s’inscrit dans une série d’opérations visant les commandants des cellules de tireurs d’élite de ce bataillon.

Lors d’une autre frappe effectuée le même jour dans le nord de l’enclave, Tsahal a éliminé Mahmoud Ali Mahmoud Taroush, commandant de section au sein de la branche armée du Hamas.

D’après l’armée, ce dernier avait infiltré le territoire israélien lors du massacre du 7 octobre 2023.

« Tout au long de la guerre, et encore récemment, les terroristes ont tenté de préparer des attaques contre les soldats de Tsahal et les civils israéliens », a indiqué l’armée. Elle précise que les deux hommes représentaient une menace et ont été éliminés lors de frappes aériennes ciblées.

Les forces du Commandement Sud restent déployées dans la bande de Gaza conformément à l’accord de cessez-le-feu et « continueront d’agir afin d’éliminer toute menace », a conclu Tsahal.