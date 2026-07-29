Tsahal détruit un quartier général souterrain du Hezbollah sous une usine dans le sud du Liban

Les forces de Tsahal ont annoncé avoir détruit un quartier général souterrain du Hezbollah découvert sous une usine de matériaux de construction dans le village de Hadatha, au sein de la zone de sécurité dans le sud du Liban.

L'opération a été menée par la 401e brigade blindée, sous le commandement de la 91e division, avec l'appui de l'unité du génie de combat Yahalom et du 601e bataillon.

Selon l'armée israélienne, le complexe souterrain mesurait environ 55 mètres de long et comprenait trois salles de séjour. Il avait été aménagé sous une usine de fabrication de matériaux de construction, à environ 300 mètres d'un bâtiment de la FINUL.

Les soldats ont également découvert un puits d'accès souterrain contenant des dizaines d'armes, qui ont été saisies avant la destruction complète de l'infrastructure.

Tsahal affirme poursuivre ses opérations dans la zone de sécurité au sud du Liban afin d'éliminer les menaces pesant sur Israël et assure qu'elle ne permettra pas au Hezbollah de reconstituer ses capacités militaires ou de mettre en danger les civils israéliens.