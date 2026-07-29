Tsahal saisit un important arsenal du Hezbollah dans le sud du Liban

Les forces de la 91e division de Tsahal poursuivent leurs opérations de localisation et de destruction des infrastructures et des armes du Hezbollah dans la zone de sécurité du sud du Liban. L'armée israélienne a annoncé mardi avoir découvert des dizaines d'armes au cours des derniers jours.

Selon Tsahal, les soldats des brigades 401, 4 et 300 ont saisi un important arsenal comprenant des fusils Kalachnikov, des lance-roquettes RPG, des missiles antichars, des engins explosifs, des grenades, des chargeurs ainsi que divers équipements de combat.

L'armée indique que ces opérations visent à empêcher le Hezbollah de reconstituer ses capacités militaires à proximité de la frontière israélienne et à éliminer les armes encore présentes dans la zone.

Par ailleurs, les soldats de l'unité de renseignement Shahaf (869) ont repéré un individu suspect dans le secteur de Ras al-Bayda, au sud du Liban, s'approchant des forces israéliennes d'une manière jugée menaçante. Des soldats de la 55e brigade ont d'abord effectué des tirs de sommation. L'individu ayant poursuivi sa progression malgré les avertissements, les militaires ont ouvert le feu afin de neutraliser la menace, selon Tsahal.