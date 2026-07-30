Le Hamas envisagerait de déposer les armes et de céder le pouvoir

Le Hamas envisagerait de déposer les armes et de transférer la gouvernance de la bande de Gaza à une force internationale de stabilisation, ont indiqué deux sources régionales citées mercredi par Channel 13.

Des discussions intensives se déroulent actuellement au Caire, en présence d’une délégation de haut niveau du groupe terroriste. Les négociations sont menées sous l’égide des services de renseignement égyptiens, avec la participation du Qatar et de la Turquie.

Selon les sources, des progrès ont été réalisés après de fortes pressions exercées sur la direction du Hamas par les médiateurs régionaux et l’administration américaine. Une cérémonie officielle de signature pourrait même être organisée dans les prochaines 24 heures.

La plupart des questions auraient déjà été réglées, mais plusieurs désaccords qualifiés de « techniques » subsistent, notamment concernant le mécanisme de désarmement.

L’une des options étudiées prévoit que le Hamas remette ses armes à une tierce partie qui ne serait pas l’Autorité palestinienne. Aucune précision n’a été donnée sur l’identité de cet éventuel intermédiaire.

L’administration Trump ferait pression pour accélérer les négociations et espérerait conclure le processus d’ici vendredi, à condition qu’aucun événement sécuritaire majeur ne vienne perturber les discussions.

Israël aurait été informé du contenu des négociations. Des responsables israéliens estiment toutefois que la disposition apparente du Hamas à avancer ne traduit pas une évolution idéologique, mais résulte des fortes pressions diplomatiques exercées par les médiateurs.

Selon les sources, cette initiative pourrait également viser à présenter Israël comme un obstacle à la mise en œuvre du plan de Donald Trump et à faire porter à Jérusalem la responsabilité d’un éventuel échec des négociations.