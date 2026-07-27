Tsahal détruit un nouveau tunnel du Hamas dans le nord de la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé avoir détruit un nouveau tunnel du Hamas long de plusieurs centaines de mètres dans le nord de la bande de Gaza, dans le cadre des opérations menées contre les infrastructures souterraines de l'organisation terroriste.

Selon Tsahal, les forces de la brigade nord de Gaza et de l'unité du génie de combat Yahalom, sous le commandement de la 99e division, poursuivent leurs opérations à l'est de la « ligne jaune » afin de neutraliser les infrastructures terroristes.

L'armée précise que ce tunnel faisait partie du réseau souterrain du Hamas et qu'il a été détruit dans le cadre d'une opération plus large visant à démanteler les capacités de l'organisation dans le nord de l'enclave.

Tsahal indique par ailleurs que les forces du commandement sud restent déployées dans la zone conformément aux modalités du cessez-le-feu et continueront d'agir pour éliminer toute menace immédiate.