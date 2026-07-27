Tsahal annonce l’élimination du chef de la sécurité intérieure du Hamas dans le centre de Gaza

Selon un communiqué conjoint, il a été tué dimanche lors d’une frappe menée dans le secteur de Deir al-Balah. Le ministère de l’Intérieur contrôlé par le Hamas à Gaza a également annoncé la mort d’un autre haut responsable dans la frappe visant leur véhicule.

L’armée israélienne affirme que l’appareil de sécurité intérieure du Hamas constitue une structure centrale et clandestine de l’organisation terroriste. Sous le commandement d’al-Ladawi, il aurait recueilli des renseignements destinés aux hauts responsables du Hamas, contribuant à leurs prises de décision ainsi qu’à la préparation d’attaques contre Israël.

Tsahal précise avoir pris des mesures pour réduire les risques pour les civils avant la frappe, notamment grâce à l’utilisation de munitions de précision et à une surveillance aérienne.

Les forces du Commandement Sud restent déployées dans la zone conformément à l’accord de cessez-le-feu et continueront d’agir contre toute menace, ajoute l’armée.