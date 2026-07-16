Les États-Unis intensifient leurs frappes contre l’Iran jusqu’aux abords de Téhéran

L’opération, terminée à 4h00, heure israélienne, aurait visé plusieurs sites militaires, tandis que des informations font état d’un élargissement de la campagne vers le nord du pays, notamment dans la province de Semnan et autour de Téhéran.

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Selon le CENTCOM, les forces américaines ont utilisé des munitions de précision contre des centres de commandement, des systèmes de défense aérienne, des capacités de missiles et de drones ainsi que des installations de surveillance côtière. Plusieurs zones ont été visées, dont Bandar Abbas, à proximité du détroit d’Ormuz.

Washington affirme que ces frappes ont pour objectif d’affaiblir davantage la capacité de l’Iran à menacer les équipages des navires commerciaux circulant dans cette voie maritime stratégique. Plus tôt dans la journée, les forces américaines avaient également frappé des sites de défense côtière et des installations de missiles de croisière sur l’île de Grande Tunb, au cours d’une opération de 90 minutes.

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Parallèlement aux frappes aériennes, les États-Unis poursuivent l’application de leur blocus naval contre les navires se rendant vers les ports iraniens ou les quittant. Le CENTCOM a notamment annoncé avoir neutralisé un pétrolier vide battant pavillon de Curaçao qui se dirigeait vers l’île de Kharg après avoir, selon Washington, ignoré plusieurs avertissements.

Un appareil américain aurait tiré des missiles Hellfire sur la cheminée du navire, l’empêchant de poursuivre sa route vers l’Iran. Au cours des premières 24 heures du blocus, deux autres navires commerciaux auraient accepté de changer de trajectoire.

Le CENTCOM affirme que les forces américaines restent en état d’alerte et prêtes à faire respecter pleinement le dispositif naval.