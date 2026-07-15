Responsable américain à i24NEWS : "Les frappes en Iran se sont intensifiées, mais leur objectif reste inchangé"

Les États-Unis ont considérablement accru le nombre de leurs frappes en Iran, sans modifier à ce stade la nature des objectifs visés, a indiqué mercredi un responsable américain à i24NEWS. Les opérations continuent de cibler des installations militaires iraniennes liées aux attaques contre la navigation dans le détroit d’Ormuz, l’objectif affiché par Washington restant de garantir la liberté de circulation maritime.

Signe de cette intensification, l’armée américaine a mené mercredi une vaste série de frappes en plein jour, une première depuis le cessez-le-feu. Jusqu’à présent, les raids étaient principalement effectués de nuit. Les forces américaines opèrent désormais en continu, 24 heures sur 24, et les frappes diurnes pourraient devenir plus fréquentes dans les prochains jours, selon le responsable.

Donald Trump examine parallèlement la possibilité d’élargir la campagne militaire à de nouvelles catégories de cibles. Lors d’un entretien accordé à Fox News, le président américain a notamment évoqué d’éventuelles frappes contre des ponts et d’autres infrastructures iraniennes. Aucune décision n’a toutefois encore été annoncée.

"Pour le moment, l’objectif des États-Unis en Iran n’a pas changé", a affirmé un porte-parole du Commandement central américain à i24NEWS. Selon lui, les frappes visent des installations militaires utilisées par Téhéran pour attaquer des civils et des navires empruntant le détroit d’Ormuz, tout en réduisant progressivement les capacités militaires iraniennes.

Le porte-parole de Centcom a également indiqué qu’après 17 heures de reprise de l’application du blocus maritime, les forces américaines avaient déjà contraint deux navires commerciaux qui tentaient de le contourner à modifier leur trajectoire.