Les États-Unis achèvent une vague de frappes de sept heures en Iran

Pendant cette opération de sept heures, des avions de combat, des drones et des navires américains ont utilisé des munitions de précision contre des sites de missiles et de drones, des capacités navales ainsi que des systèmes de défense côtière. Washington affirme vouloir réduire davantage la capacité de l’Iran à menacer les navires commerciaux et leurs équipages.

Les frappes ont été menées le même jour que la reprise du blocus naval américain contre les navires se rendant dans les ports iraniens ou en repartant. Selon le CENTCOM, plus de vingt bâtiments de l’US Navy et des centaines d’appareils militaires sont actuellement déployés au Moyen-Orient.

Les médias iraniens ont signalé des frappes sur l’île de Qeshm ainsi que des explosions à Ahvaz et Bandar Abbas.

En représailles, les Gardiens de la Révolution ont affirmé avoir visé des installations américaines à Bahreïn et au Koweït, notamment des entrepôts militaires et des zones de déploiement de drones MQ-9.

Le ministère koweïtien de la Défense a indiqué avoir détecté et intercepté un missile balistique, cinq missiles de croisière et 33 drones hostiles. Plusieurs infrastructures civiles et stratégiques ont été touchées par des débris, provoquant des dégâts matériels. Un navire militaire koweïtien a également été visé, blessant quatre soldats, dont l’état est jugé stable.