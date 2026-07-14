Un mort après des frappes iraniennes contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz

Deux pétroliers nationaux, le Mombasa et l'Al Bahiyah, ont été touchés par des missiles de croisière iraniens dans le chenal sud du détroit d'Ormuz, dans les eaux territoriales d'Oman, a annoncé le ministère de la Défense des Émirats arabes unis.

L'attaque a fait un mort, un membre d'équipage de nationalité indienne, et huit blessés, dont quatre grièvement. Parmi les victimes figurent six ressortissants indiens et deux Ukrainiens. Les deux navires ont subi d'importants dégâts après des incendies qui ont toutefois pu être maîtrisés.

Les autorités émiraties ont dénoncé une « violation grave du droit international » et affirmé se réserver « le droit de répondre » afin de protéger leur souveraineté et leurs intérêts.

Parallèlement, l'agence britannique UKMTO a indiqué qu'un autre pétrolier avait été touché par un projectile non identifié au large d'Oman. Aucun blessé n'a été signalé à bord.

Les Gardiens de la Révolution (IRGC) ont revendiqué les frappes contre les deux superpétroliers, affirmant que les navires avaient ignoré leurs avertissements, désactivé leurs systèmes de navigation et emprunté une route qu'ils qualifient d'illégale.

Selon les IRGC, les États-Unis encourageraient les navires à utiliser cette voie, ce qui, selon eux, aggraverait les tensions dans le détroit d'Ormuz.

L'escalade s'est poursuivie avec des attaques revendiquées par l'Iran contre plusieurs positions américaines dans la région.

À Bahreïn, les autorités ont annoncé avoir intercepté des attaques aériennes iraniennes, tandis que les IRGC affirment avoir détruit plusieurs systèmes de défense et de surveillance américains, une version démentie par le Commandement central américain (CENTCOM).

Les médias iraniens ont également affirmé que des drones avaient frappé des infrastructures de bases américaines au Koweït, ce que CENTCOM a qualifié de « mensonges ».

Enfin, les Gardiens de la Révolution ont revendiqué une attaque de missiles balistiques contre une base aérienne américaine en Jordanie. Amman a indiqué avoir intercepté plusieurs missiles iraniens ayant pénétré dans son espace aérien, sans faire état de victimes ni de dégâts.

Cette nouvelle flambée de violences intervient alors que les États-Unis poursuivent leurs frappes contre l'Iran et que Donald Trump a annoncé vouloir maintenir un contrôle renforcé sur le détroit d'Ormuz afin de garantir la liberté de navigation.