Washington exige de Téhéran des garanties sur Ormuz et la remise de son uranium

Les États-Unis accentuent la pression sur l’Iran en exigeant que Téhéran s’engage publiquement à cesser toute attaque contre les navires dans le détroit d’Ormuz, à garantir la libre circulation maritime et à renoncer à imposer des droits de passage. Washington avertit qu’aucun accord définitif ne sera conclu sans ces engagements.

Les responsables américains réclament également que l’Iran remette son stock d’uranium hautement enrichi, surnommé « poussière nucléaire », estimant que sans cette concession, aucun compromis ne sera possible. Ils préviennent que les États-Unis disposent d’options diplomatiques, économiques et militaires en cas de refus.

Dans le même temps, de nouvelles images satellites obtenues par CNN montrent une reprise des activités sur plusieurs sites nucléaires et de missiles iraniens. À Parchin, des travaux de réparation sont visibles sur les installations endommagées par les frappes américaines et israéliennes, tandis que des mouvements de véhicules et des chantiers ont également été observés sur d’autres sites sensibles.

Ces développements pourraient constituer une violation du mémorandum d’entente signé le mois dernier entre Washington et Téhéran, qui prévoyait le maintien du statu quo sur le programme nucléaire iranien.

Par ailleurs, malgré les tensions persistantes, l’armée américaine a commencé à retirer d’Israël une dizaine de chasseurs furtifs F-22, déployés avant le conflit avec l’Iran. Les appareils ont quitté la base aérienne d’Ovda pour rejoindre le Royaume-Uni avant leur retour aux États-Unis.