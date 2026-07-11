Des images satellites révèlent les tentatives de l’Iran de reconstruire ses sites nucléaires

De nouvelles images satellites, publiées par CNN, montrent une activité soutenue sur plusieurs sites nucléaires et installations de missiles en Iran à la fin du mois de juin et au début de juillet. Ces travaux pourraient constituer une violation du mémorandum d'entente conclu avec les États-Unis, qui prévoyait le maintien du statu quo sur le programme nucléaire iranien.

L'un des principaux sites concernés est Taleghan 2, situé dans le complexe militaire de Parchin. Selon les experts, cette installation est soupçonnée d'abriter des explosifs destinés au développement d'armes nucléaires et d'avoir accueilli, par le passé, des activités liées au programme nucléaire militaire iranien.

https://x.com/i/web/status/2075661664414826628 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'analyse des clichés, réalisée en collaboration avec l'Institute for Science and International Security (ISIS), met en évidence d'importants travaux de réparation et de reconstruction sur plusieurs zones touchées lors des frappes américaines et israéliennes.

Les images, prises le 22 juin puis au début du mois de juillet, montrent notamment que l'Iran s'emploie à colmater les vastes cratères laissés par les bombes anti-bunker utilisées lors des frappes contre le site militaire de Parchin.

Selon CNN, ces photographies n'avaient pas été rendues publiques pendant plusieurs semaines à la demande de l'administration américaine, qui avait sollicité des opérateurs satellitaires de retarder leur diffusion. L'assouplissement récent de ces restrictions a permis la publication de ces images, qui relancent les interrogations sur les intentions de Téhéran concernant son programme nucléaire.