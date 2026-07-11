LIVE BLOG | Donald Trump menace d’"anéantir et détruire complètement" l’Iran s’il tente de l’assassiner

Le chef de la diplomatie iranienne se rend à Oman au sujet du détroit d'Ormuz

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi se rend samedi à Mascate pour des discussions consacrées au détroit d'Ormuz et à la sécurité maritime. Cette visite s'inscrit dans le prolongement des consultations engagées entre Téhéran et Oman afin de faciliter la navigation dans ce passage stratégique.