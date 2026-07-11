LIVE BLOG | Donald Trump menace d’"anéantir et détruire complètement" l’Iran s’il tente de l’assassiner
Des responsables de l’administration Trump affirment que Téhéran doit remettre la « poussière nucléaire », faute de quoi aucun accord ne sera conclu.
Donald Trump menace d'« anéantir et détruire complètement » l'Iran s'il tente de l'assassiner
Le président américain Donald Trump a affirmé avoir ordonné à l'armée américaine de se tenir prête à frapper l'Iran en cas de tentative d'assassinat contre lui. « 1000 missiles sont prêts à être tirés (...) suivis immédiatement de milliers d'autres », a-t-il écrit sur Truth Social. Il ajoute que les États-Unis sont prêts, « pour une période d'un an, renouvelable, à anéantir et détruire totalement toutes les zones de l'Iran ».
L'Iran a « tenu parole » dans son cessez-le-feu avec les États-Unis, affirme Araghchi
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, affirme que Téhéran respecte le protocole de cessez-le-feu conclu avec Washington. « Jusqu'à présent, l'Iran a tenu parole », a-t-il écrit sur X, accusant en revanche les États-Unis d'avoir violé leurs engagements en rétablissant les sanctions contre la République islamique.
Le chef de la diplomatie iranienne se rend à Oman au sujet du détroit d'Ormuz
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi se rend samedi à Mascate pour des discussions consacrées au détroit d'Ormuz et à la sécurité maritime. Cette visite s'inscrit dans le prolongement des consultations engagées entre Téhéran et Oman afin de faciliter la navigation dans ce passage stratégique.
Téhéran doit « cesser de tirer sur les navires dans le détroit d'Ormuz », réclament des responsables américains
Washington exige que l'Iran garantisse publiquement la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis demandent à Téhéran de « cesser de tirer sur les navires dans le détroit d'Ormuz » et préviennent qu'ils disposent d'« options militaires » pour empêcher toute reprise du programme nucléaire iranien.
Le Premier ministre pakistanais appelle à préserver une paix « durement gagnée »
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a exhorté le président iranien Massoud Pezeshkian à préserver la « paix durement gagnée » dans la région. Islamabad se dit prêt à poursuivre son rôle de médiateur pour favoriser une paix durable au Moyen-Orient.
La guerre « ne se terminera jamais avec une reddition de l'Iran », prévient Téhéran
Le président du Parlement iranien et négociateur Mohammad Bagher Ghalibaf affirme que « cette confrontation ne se terminera jamais avec une reddition de l'Iran ». Il assure que la fin des hostilités reste souhaitable, mais exclut toute capitulation de la République islamique.
L'Égypte et le Qatar appellent à une reprise des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran
L'Égypte et le Qatar ont appelé Washington et Téhéran à reprendre les négociations afin d'éviter une nouvelle escalade. Les deux pays estiment que « la voie de la diplomatie et du dialogue » demeure la seule solution pour préserver la stabilité régionale.