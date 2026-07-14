Le CENTCOM achève une vague de frappes contre l’Iran après la promesse de Trump de « frapper fort »

Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé tôt mardi matin avoir achevé une nouvelle vague de frappes contre l’Iran, après les déclarations de Donald Trump promettant de « frapper très fort » Téhéran.

Selon le CENTCOM, l’opération a duré environ cinq heures et a visé des systèmes de défense côtière, des sites de missiles et de drones ainsi que plusieurs capacités maritimes iraniennes.

Des frappes ont notamment été confirmées dans les régions de Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa et Bandar Abbas, où les médias iraniens avaient auparavant signalé des explosions.

« Plus de 50 000 militaires américains sont actuellement déployés au Moyen-Orient. Les forces américaines restent vigilantes, opérationnelles et prêtes à agir », a déclaré le CENTCOM.

Quelques heures plus tôt, le président américain avait annoncé sur une émission de radio que les États-Unis allaient intensifier leurs opérations contre l’Iran.

« Nous allons les frapper très fort ce soir, puis encore demain. Et ils ne peuvent rien y faire », a déclaré Donald Trump.

Peu après cette interview, le CENTCOM avait confirmé le lancement d’une troisième nuit consécutive de frappes contre l’Iran, sur ordre du président américain.

Les médias iraniens ont également fait état d’explosions dans plusieurs zones, notamment autour de la ville d’Omidiyeh, dans le sud-ouest du pays.

Donald Trump a par ailleurs évoqué la possibilité de viser le site hautement fortifié de Pickaxe Mountain, situé près du complexe nucléaire de Natanz.

« Cela pourrait être la cible d’une grosse frappe », a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis pourraient s’en prendre prochainement à cette installation souterraine.

Le président américain a également affirmé que le mémorandum d’entente conclu avec l’Iran avait été un « test » que Téhéran n’avait pas respecté. Selon lui, la campagne militaire américaine pourrait durer encore deux à trois semaines.

Malgré cette escalade, Donald Trump a assuré qu’un accord restait possible avec l’Iran, affirmant que Washington demeurait ouvert à une solution diplomatique.