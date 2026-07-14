LIVE BLOG | Troisième nuit consécutive de frappes américaines contre l’Iran
L’opération vise à affaiblir les capacités iraniennes à menacer les civils et la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz
La Chine appelle les États-Unis et l’Iran à rétablir la libre circulation dans le détroit d’Ormuz
Pékin appelle Washington et Téhéran à rétablir au plus vite une navigation sûre dans le détroit d’Ormuz, après la reprise des affrontements autour du contrôle de cette voie maritime stratégique. « Le rétablissement d’un passage normal et sécurisé est une aspiration commune de la communauté internationale », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, ajoutant que la Chine poursuivrait ses efforts « sans relâche » pour favoriser une désescalade.
L’Iran exécute deux hommes condamnés pour des liens avec l’État islamique
L’Iran a annoncé l’exécution de deux hommes, Mohieddin Abdollahi et Hossein Palani, condamnés pour appartenance à une cellule liée au groupe État islamique et pour avoir mené des actions armées contre la République islamique. Selon les autorités iraniennes, la cellule préparait des attentats depuis la région de Bamo, à la frontière entre l’Iran et l’Irak. Les condamnations à mort avaient été confirmées par la Cour suprême.
L’Iran affirme que ses exportations de pétrole se poursuivent malgré la fin des dérogations américaines
Le ministre iranien du Pétrole, Mohsen Paknejad, assure que les exportations continuent normalement malgré la suppression par Washington d’une exemption de 60 jours aux sanctions. Selon lui, Téhéran dispose de mécanismes permettant d’en neutraliser les effets.
Sept attaques à la grenade en une nuit en Israël
Sept attaques à la grenade ont été recensées dans la nuit, notamment à Tel-Aviv, Herzliya, Ness Ziona, Netanya, Afula et Rishon LeZion. Deux restaurants Japanika ont été visés. Une personne a été légèrement blessée. Certaines grenades auraient été volées à Tsahal. Aucun suspect n’a été arrêté.
L’Iran affirme avoir visé une base aérienne américaine en Jordanie
Les Gardiens de la Révolution iraniens annoncent avoir lancé des missiles balistiques contre une base américaine en Jordanie. Amman affirme avoir intercepté quatre missiles entrés dans son espace aérien. Aucun blessé ni dégât n’est signalé pour l’instant.
Les Gardiens de la Révolution revendiquent des frappes contre Bahreïn
Les Gardiens de la Révolution iraniens (IRGC) affirment avoir mené des frappes de missiles et de drones contre Bahreïn, visant notamment des dépôts de soutien militaire, un centre de communications satellitaires et un bâtiment résidentiel abritant des forces américaines, selon la télévision d'État iranienne IRIB.
🔴 CENTCOM : troisième nuit consécutive de frappes américaines contre l’Iran
Le Commandement central américain annonce avoir lancé à une nouvelle série de frappes contre l’Iran, sur ordre de Donald Trump. L’opération vise à affaiblir les capacités iraniennes à menacer les civils et la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz
Donald Trump soutiendra un projet bipartisan de sanctions contre la Russie
Donald Trump appuiera l’adoption d’un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, porté par des élus démocrates et républicains, a indiqué lundi un responsable de la Maison-Blanche à CNN.
Donald Trump : le mémorandum avec l’Iran était un « test » que Téhéran n’a pas réussi
Donald Trump affirme que le mémorandum d’entente conclu avec l’Iran était avant tout un « test » et accuse Téhéran de ne pas l’avoir respecté : « Ils n’ont pas réussi ce test. Ils ne l’ont pas honoré. »