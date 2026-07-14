LIVE BLOG | Troisième nuit consécutive de frappes américaines contre l’Iran

La Chine appelle les États-Unis et l’Iran à rétablir la libre circulation dans le détroit d’Ormuz

Pékin appelle Washington et Téhéran à rétablir au plus vite une navigation sûre dans le détroit d’Ormuz, après la reprise des affrontements autour du contrôle de cette voie maritime stratégique. « Le rétablissement d’un passage normal et sécurisé est une aspiration commune de la communauté internationale », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, ajoutant que la Chine poursuivrait ses efforts « sans relâche » pour favoriser une désescalade.