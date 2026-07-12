Israël et les États-Unis préparent des scénarios d'opérations conjointes face aux tensions croissantes avec l'Iran

L'armée israélienne et les forces américaines ont élaboré plusieurs scénarios d'intervention conjointe en cas d'escalade supplémentaire avec l'Iran, dont l'hypothèse d'une participation d'Israël à des frappes menées par les États-Unis, selon une source sécuritaire israélienne citée ce dimanche.

Cette coordination s'inscrit dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran, alors que les discussions sur le programme nucléaire iranien sont dans l'impasse.

Selon cette source, Tsahal travaille en étroite coopération avec le Commandement central américain (CENTCOM) afin de préparer différentes options militaires et de maintenir un niveau d'alerte élevé face à une possible dégradation de la situation régionale.

Les services de renseignement israéliens estiment que les difficultés des négociations avec les États-Unis s'expliquent en partie par les divergences entre deux courants du pouvoir iranien.

D'un côté, un camp présenté comme plus pragmatique, auquel appartiendraient le président Massoud Pezeshkian et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, privilégierait une issue diplomatique et mesurerait les conséquences d'une nouvelle confrontation avec Washington.

À l'inverse, un courant plus radical, dirigé selon cette même source par le guide suprême Ali Khamenei et des responsables des Gardiens de la révolution, considérerait que les États-Unis ne souhaitent pas reprendre les hostilités à grande échelle dans l'immédiat.

Les responsables israéliens estiment toutefois que les récentes menaces formulées par Téhéran à l'encontre du président américain Donald Trump pourraient modifier la position de Washington.

Dans ce contexte, l'armée israélienne affirme maintenir un niveau de préparation élevé et poursuivre sa planification opérationnelle avec les forces américaines. Parmi les scénarios étudiés figure celui d'une intensification des frappes américaines contre des objectifs iraniens, à laquelle Israël pourrait être associé.

Selon des évaluations des services de sécurité israéliens, l'Iran chercherait parallèlement à accroître les tensions avec les forces américaines dans la région afin de gagner du temps sur les dossiers du nucléaire et du détroit d'Ormuz, considéré par Téhéran comme un levier stratégique majeur sur les plans économique et militaire.