Netanyahou confirme qu'Israël a transmis des renseignements sur un complot iranien visant Donald Trump

Benjamin Netanyahou a confirmé qu'Israël avait partagé avec les États-Unis des renseignements concernant un projet iranien d'assassinat visant Donald Trump. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien accordé à la chaîne Fox News, au cours duquel il a également rendu hommage au sénateur républicain Lindsey Graham, tout juste décédé.

Évoquant leur longue relation, le Premier ministre israélien a salué la mémoire de celui qu'il considérait comme un allié de premier plan d'Israël. « Le sénateur Lindsey Graham va énormément me manquer. Il disait souvent : "Si vous tenez à l'indépendance et à la souveraineté des États-Unis, vous avez besoin d'un Israël fort. Les États-Unis n'ont pas d'allié plus fidèle qu'Israël." Il avait une vision claire des principes qui font la grandeur de l'Amérique », a déclaré le chef du gouvernement israélien.

Au cours de l'interview, Benjamin Netanyahou a également abordé la menace représentée par l'Iran et confirmé des informations faisant état d'un partage de renseignements entre les services israéliens et américains concernant un complot présumé visant Donald Trump.

« Nous transmettons aux États-Unis des renseignements d'une très grande valeur qui permettent de sauver la vie de nombreux Américains », a affirmé le Premier ministre, sans fournir davantage de précisions sur la nature des informations communiquées.

Cette déclaration intervient au lendemain des propos tenus par l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, également sur Fox News. Celui-ci avait affirmé que les services de renseignement israéliens avaient averti le président américain et plusieurs responsables de Washington de l'existence d'un plan iranien « précis » visant Donald Trump.

« Cette semaine, les services de renseignement israéliens ont informé le président et des responsables américains qu'il existait un plan précis visant à assassiner Donald Trump. C'est une menace grave ; on ne peut pas inventer ce genre de renseignements », avait déclaré Mike Huckabee.

L'ambassadeur avait également estimé que la position de Téhéran n'avait pas évolué depuis des décennies. « Les Iraniens disent aujourd'hui la même chose qu'il y a 47 ans. Leur attitude n'a pas changé. J'espère qu'ils finiront par évoluer, et je pense que Donald Trump est peut-être la seule personne capable de les amener à renoncer à ces positions », avait-il ajouté.