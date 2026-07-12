Complot iranien contre Trump : Mike Huckabee confirme une alerte des renseignements israéliens

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a confirmé que les services de renseignement israéliens avaient récemment transmis à Washington des informations concernant un projet iranien visant à assassiner le président américain Donald Trump.

"Cette semaine, les renseignements israéliens ont averti notre camp, le président et nos responsables, qu’il existait un projet très précis destiné à éliminer le président Trump", a déclaré Mike Huckabee lors d’un entretien accordé à Fox News.

L’ambassadeur a toutefois refusé de préciser si cette alerte avait conduit Donald Trump à quitter la Turquie à bord d’un ancien appareil présidentiel plutôt que dans le nouvel avion récemment offert par le Qatar. "Je peux seulement parler de ce qui figure dans les informations publiques : il existait un projet, les renseignements israéliens l’ont détecté et l’ont partagé avec les États-Unis. C’est tout ce que je peux ajouter", a-t-il affirmé.

Selon le Wall Street Journal, certains responsables américains auraient néanmoins émis des doutes sur la crédibilité de la menace transmise par Israël. Ils soupçonneraient Jérusalem d’avoir partagé cette information dans l’espoir de convaincre Washington de reprendre une guerre ouverte contre l’Iran.

Donald Trump a lui-même démenti ces informations vendredi dans un entretien téléphonique avec le New York Post. "Non, non. Israël n’a rien découvert. Je suis en tête de la liste noire de l’Iran depuis longtemps", a-t-il déclaré, ajoutant qu’il figurait depuis longtemps en tête de la liste des cibles de l’Iran.