Israël aurait alerté Washington d’un nouveau complot iranien visant Donald Trump

Israël a récemment transmis aux États-Unis de nouveaux renseignements selon lesquels l’Iran envisagerait un projet d’assassinat contre le président américain Donald Trump, a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

Selon le quotidien américain, les informations recueillies par Israël font état d’une nouvelle menace iranienne visant directement le président des États-Unis, faisant craindre une nouvelle escalade dans les tensions persistantes entre Washington et Téhéran.

L’Iran menace depuis plusieurs années de se venger de Donald Trump, après l’élimination en janvier 2020 de Qassem Soleimani, commandant de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution, ordonnée lors de son premier mandat. La mission iranienne auprès des Nations unies n’a pas réagi à ces nouvelles révélations, tandis que l’ambassade d’Israël à Washington a refusé de les commenter.

Donald Trump avait lui-même évoqué mercredi les menaces pesant sur sa vie, lors du sommet de l’OTAN à Ankara. "Ils veulent éliminer le dirigeant des États-Unis, c’est-à-dire moi. Je figure sur toutes leurs listes. Jusqu’à présent, j’ai eu un peu de chance, mais cela ne durera peut-être pas encore très longtemps", avait-il déclaré devant des journalistes.

Ces révélations interviennent également sur fond de divergences entre Donald Trump et le Premier ministre Benjamin Netanyahou concernant la poursuite de la campagne contre l’Iran. Selon le Wall Street Journal, Benjamin Netanyahou serait favorable à la poursuite des frappes afin d’atteindre des objectifs supplémentaires, tandis que Donald Trump chercherait à éviter une nouvelle escalade, notamment en raison de ses possibles conséquences sur l’économie mondiale.

Les deux dirigeants se sont néanmoins entretenus jeudi et sont convenus de maintenir une coordination étroite entre Israël et les États-Unis.