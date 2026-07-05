Netanyahou : « Donald Trump et moi sommes d'accord dans 99 % des cas »

Dans une interview accordée à la chaîne américaine Fox News, Benjamin Netanyahou a tenu à nuancer les tensions rapportées avec Donald Trump, affirmant que les deux dirigeants sont en phase « dans 99 % des cas ».

« Comme dans toute famille ou amitié profonde, il peut y avoir des divergences d’opinion, mais nous les abordons ouvertement », a déclaré le chef du gouvernement israélien, soulignant la transparence des échanges entre les deux dirigeants.

Interrogé sur les critiques formulées par le vice-président américain J.D. Vance à l’encontre de membres de la coalition israélienne, Benjamin Netanyahou a répondu entretenir de « très bonnes relations » avec lui, tout en précisant ne pas partager nécessairement l’ensemble de ses positions.

Concernant l'affirmation du vice-président selon laquelle Israël s'isole sur la scène internationale, Netanyahou a déclaré que la réalité était tout autre. « Nous entretenons des liens avec de nombreux pays, dont l'Inde. Nous recevons des demandes de renseignements de nombreux pays concernant nos développements technologiques et l'intelligence artificielle. Nous avons de nombreux amis et nous prenons soin d'eux. »

Les déclarations du Premier ministre interviennent dans un contexte de fortes tensions verbales autour de la relation entre Washington et Jérusalem. Donald Trump a affirmé samedi dans une interview que « Netanyahou et moi nous entendons très bien, il sait qui est le patron » laissant entendre qu’il conservait une influence déterminante sur la relation bilatérale. Le chef du gouvernement israélien a par de nouveau salué Donald Trump comme « le plus grand ami qu’Israël ait eu à la Maison-Blanche ».

Sur le dossier iranien, le premier ministre a réaffirmé l’alignement stratégique entre Israël et les États-Unis, indiquant que les deux pays poursuivent le même objectif : empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire. Il a toutefois insisté sur le fait qu’Israël agirait de manière autonome si nécessaire, affirmant qu’« avec ou sans accord, l’Iran ne possédera pas l’arme nucléaire tant que je serai Premier ministre ».

« La question est de savoir s'il existe des objectifs différents concernant l'Iran, et la réponse est non. Nous souhaitons tous que l'Iran abandonne son programme nucléaire et que les matières enrichies soient retirées de ses installations », a-t-il souligné.

Déclarant que Trump pensait qu'un accord était possible, Netanyahou a commenté : « J'espère qu'il réussira, mais de toute façon, tant que je serai Premier ministre, l'Iran ne possédera pas l'arme nucléaire. » Netanyahou a ajouté qu'il n'examinerait les résultats des négociations qu'une fois celles-ci terminées : « Je jugerai les négociations lorsqu'elles seront terminées. Il y a aussi d'autres objectifs concernant l'Iran. »

Il a ensuite évoqué le Liban, affirmant que « les populations chrétiennes du sud du Liban nous ont demandé de les annexer, car nous les protégeons du Hezbollah ». Il a déclaré : « Le Liban veut se libérer du Hezbollah, qui fait le malheur de ses citoyens. »

Netanyahou a également critiqué la situation politique aux États-Unis, se disant préoccupé par la montée en puissance des éléments anti-israéliens et anti-américains. « Je suis inquiet de la présence d'éléments anti-israéliens à gauche comme à droite. Ceux qui haïssent Israël finissent par haïr aussi l'Amérique. »