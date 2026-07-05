"Il sait qui est le patron" : Donald Trump annonce une rencontre prochaine avec Benjamin Netanyahou

Le président américain Donald Trump a affirmé qu'il rencontrerait prochainement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, possiblement dès la semaine prochaine après le sommet de l'OTAN en Turquie. Dans un entretien accordé à Axios, Trump a assuré que les deux dirigeants entretenaient d'excellentes relations, ajoutant que Netanyahou « sait qui est le patron ».

Selon le bureau du Premier ministre israélien, les deux hommes se sont entretenus vendredi par téléphone et ont convenu de se rencontrer prochainement aux États-Unis. Un responsable israélien a toutefois indiqué que cette rencontre pourrait finalement être repoussée à la semaine suivant le sommet de l'OTAN en raison de contraintes d'agenda.

Cette entrevue serait la première entre Trump et Netanyahou depuis février, lorsque le chef du gouvernement israélien lui avait présenté les plans de l'opération militaire conjointe menée contre l'Iran.

La rencontre intervient alors que des négociations entre Washington et Téhéran sont en cours afin de parvenir à un accord durable sur le programme nucléaire iranien. Israël, qui ne participe pas directement aux discussions, suit de près leur évolution et craint qu'un éventuel compromis ne compromette sa sécurité.

Donald Trump a également évoqué les funérailles de l'ancien Guide suprême iranien Ali Khamenei, affirmant que les autorités iraniennes étaient « désespérées de conclure un accord ». Selon lui, les deux camps ont suspendu temporairement les négociations durant les cérémonies funéraires afin d'éviter toute escalade militaire. Il a même ironisé sur les images de deuil diffusées depuis Téhéran, se demandant si les larmes aperçues étaient « authentiques ou mises en scène ».

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De son côté, Benjamin Netanyahou a profité du 250ᵉ anniversaire de l'indépendance des États-Unis pour saluer le rôle de Washington, qu'il a qualifié de « plus grande force de liberté du monde moderne ». Il a réaffirmé que l'alliance entre Israël et les États-Unis repose sur des « valeurs communes » et estimé que les deux démocraties continueront à faire front ensemble face aux menaces régionales, en particulier celles émanant de l'Iran.