Netanyahou et Trump conviennent de se rencontrer prochainement aux États-Unis

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump se sont entretenus par téléphone vendredi et ont convenu de se rencontrer prochainement aux États-Unis, a annoncé le bureau du chef du gouvernement israélien.

Au cours de leur échange, Benjamin Netanyahou a félicité Donald Trump à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, saluant le rôle de Washington dans « la défense de la liberté dans le monde » et soulignant la solidité des relations entre les deux pays.

Cet entretien intervient dans un contexte de tensions entre Jérusalem et Washington autour des négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran. Israël craint qu'un futur accord ne compromette sa sécurité, notamment s'il ne prévoit pas le démantèlement du programme nucléaire et balistique iranien.

Le mois dernier, Washington et Téhéran ont signé un mémorandum d'entente prolongeant le cessez-le-feu, permettant la réouverture du détroit d'Ormuz et lançant une période de 60 jours de négociations en vue d'un accord définitif sur le dossier nucléaire iranien. Israël n'est pas partie prenante à ces discussions.

Jeudi, le président américain s'est toutefois montré optimiste, affirmant que Téhéran avait « accepté presque tout ce dont nous avons besoin » dans les négociations.

Donald Trump a également réaffirmé que son objectif restait d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, tout en estimant que les nouveaux dirigeants iraniens étaient « plus rationnels » que leurs prédécesseurs.

De son côté, le gouvernement israélien continue d'exprimer de fortes réserves sur les termes de l'accord en discussion, estimant qu'il ne répond pas aux principaux objectifs sécuritaires d'Israël.