Donald Trump : « L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire, nous aurons la paix au Moyen-Orient »

Le président américain Donald Trump a réaffirmé mercredi que l'Iran « n'aura jamais l'arme nucléaire », lors d'un rassemblement organisé sur le National Mall à Washington.

Revenant sur le mémorandum d'entente signé la semaine dernière avec Téhéran, Trump a qualifié l'accord d'« historique », estimant qu'il mettait fin au conflit entre les deux pays tout en garantissant la réouverture du détroit d'Ormuz.

« Nous avons accompli ce qu'aucun président n'avait réussi auparavant : l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. C'est réglé », a-t-il déclaré.

Le président américain a également salué l'action des forces armées américaines, affirmant que les frappes menées contre l'Iran avaient considérablement réduit les capacités militaires du régime.

« Aujourd'hui, l'Iran n'a plus de marine, plus d'armée de l'air, plus de défense antiaérienne, plus de lanceurs de missiles ni de capacités de production, et sa direction a été anéantie », a-t-il assuré.

Donald Trump s'est dit convaincu que ces développements ouvriraient une nouvelle ère pour la région.

« Pour la première fois depuis 3 000 ans, nous allons enfin avoir la paix au Moyen-Orient », a-t-il lancé devant ses partisans.

Le président a également évoqué la baisse des prix du pétrole, estimant que l'opération contre l'Iran avait contribué à rendre « le monde beaucoup plus sûr ».

Ces déclarations interviennent au lendemain d'une nouvelle mise en garde adressée à Téhéran. Lors d'un meeting en Pennsylvanie, Donald Trump avait averti que les États-Unis pourraient rapidement reprendre les opérations militaires si l'Iran ne respectait pas ses engagements.

« Si l'Iran est raisonnable, tout ira bien. Sinon, nous terminerons le travail », avait-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'État Marco Rubio a lui aussi appelé l'Iran à respecter les engagements pris lors des négociations menées en Suisse. Il a averti que Washington disposait de nombreuses options, dont un rétablissement des sanctions, si Téhéran ne se conformait pas aux termes de l'accord.