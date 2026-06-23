Accord avec l'Iran : les Américains sceptiques, la cote de popularité de Trump dégringole

Une majorité d’Américains portent un regard très critique sur la gestion du dossier iranien par le président Donald Trump, selon un sondage Reuters/Ipsos publié ce mardi. L’enquête met également en évidence une baisse significative de la popularité du président, à quelques mois seulement des élections de mi-mandat.

D’après les résultats du sondage, seuls 23 % des personnes interrogées estiment que les États-Unis se trouvent aujourd’hui dans une position plus favorable vis-à-vis de l’Iran qu’avant le début du conflit. À l’inverse, 35 % considèrent que la position américaine s’est affaiblie, tandis que les autres jugent la situation inchangée ou ne se prononcent pas.

L’étude révèle également un profond scepticisme quant aux perspectives de l’accord conclu entre Washington et Téhéran. Près de 63 % des sondés doutent que le mémorandum d’entente signé entre les deux pays puisse déboucher sur une paix durable. Seuls 18 % des Américains considèrent qu’un tel scénario est probable.

Le recours à la force contre l’Iran reste lui aussi largement contesté. Seul un quart des personnes interrogées estime que les coûts économiques et énergétiques liés au conflit étaient justifiés. Près de la moitié jugent au contraire que cette guerre n’en valait pas la peine.

Le sondage souligne également l’érosion du soutien dont bénéficie Donald Trump. Son taux d’approbation atteint désormais 34 %, contre 47 % au début de son second mandat. Il s’agit de son niveau de popularité le plus faible depuis son retour à la Maison Blanche.

Cette tendance confirme d’autres enquêtes d’opinion récentes montrant une réticence croissante de l’électorat américain à l’égard d’un engagement militaire contre l’Iran. Un précédent sondage Ipsos publié au printemps indiquait déjà qu’une majorité d’Américains considérait l’intervention américaine comme une erreur.

Réalisée auprès de 1 262 adultes américains, l’enquête Reuters/Ipsos présente une marge d’erreur d’environ trois points de pourcentage.