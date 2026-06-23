Trump à l’Iran : « Pas d’inspections des sites nucléaires, pas d’accord »

Le président américain Donald Trump a réaffirmé ce mardi sa détermination à empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire, tout en défendant l’accord actuellement en cours de négociation avec Téhéran. S’exprimant devant des journalistes lors d’un déplacement en Pennsylvanie, il a assuré que les inspections internationales des installations nucléaires iraniennes constituaient une condition non négociable.

Interrogé sur les déclarations iraniennes contestant l’existence d’un accord concernant l’accès des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Trump a affirmé que Téhéran tenait un discours différent en privé. « Ils nous ont dit à huis clos qu’il y aurait des inspections à 100 % », a-t-il déclaré. « S’ils avaient raison, j’annulerais immédiatement les réunions. »

Le président américain a toutefois précisé qu’aucune date n’avait encore été fixée pour le déploiement des inspecteurs. « Il n’y a pas d’urgence, mais ils seront sur place au moment opportun », a-t-il indiqué.

Face aux critiques formulées par certains élus républicains à l’encontre de l’accord, Trump a assuré que celui-ci bénéficiait d’un large soutien au sein de son camp. Selon lui, les opposants à l’accord sous-estiment l’affaiblissement considérable de l’Iran depuis le début de la confrontation. « Ils ne sont plus en position de force pour négocier », a-t-il affirmé, estimant que les capacités militaires iraniennes avaient été sévèrement réduites.

Le président a également mis en avant les effets économiques des discussions en cours. Il a notamment évoqué la réouverture du détroit d’Ormuz et la baisse récente des prix du pétrole, qu’il considère comme des signes positifs liés aux avancées diplomatiques.

Concernant les volets économiques de l’accord, Trump a indiqué que les fonds débloqués en faveur de l’Iran devraient notamment servir à l’achat de produits agricoles américains. « Cet argent reviendra à nos agriculteurs », a-t-il déclaré, citant le maïs, le soja et le blé parmi les exportations concernées. Il a également évoqué les difficultés économiques rencontrées par l’Iran, marquées selon lui par une forte inflation et des pénuries de médicaments et de produits alimentaires.

Le président américain a enfin réaffirmé l’objectif central des négociations : empêcher durablement l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire. « Nous sommes en train de conclure un accord exceptionnel », a-t-il déclaré. « Il garantira la sécurité des États-Unis et celle du monde, car nous ne permettrons pas à l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. »