JD Vance : « Nous ne pouvons pas faire confiance aux paroles de l'Iran, seulement à ses actes »

Le vice-président américain JD Vance s'est exprimé lundi à son départ de Suisse, où venait de s'achever le premier cycle de négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Il a qualifié les discussions de « très productives » et a mis en avant plusieurs avancées, notamment la mise en place d'un mécanisme visant à garantir le maintien de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Vance a également indiqué qu'un dispositif avait été établi pour assurer le respect du cessez-le-feu régional, y compris au Liban.

« Nous travaillons avec nos alliés, des Israéliens aux États arabes du Golfe, pour nous assurer que ce cessez-le-feu tienne », a-t-il déclaré.

Le vice-président a en outre affirmé que l'Iran avait accepté le retour des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), tout en précisant que Washington entendait renforcer le régime d'inspection afin d'empêcher Téhéran d'acquérir l'arme nucléaire.

Malgré ces avancées, JD Vance a insisté sur la prudence de l'administration Trump face aux engagements iraniens.

« Nous ne pouvons pas faire confiance aux paroles de l'Iran, seulement à ses actes. Laisser entrer les inspecteurs est une étape importante, mais nous verrons ce qu'ils seront réellement autorisés à faire une fois sur place. Le président nous a demandé de vérifier ce que fait l'Iran, et non de nous fier à ce qu'il dit. »

Ces déclarations interviennent alors que Téhéran affirme, de son côté, qu'aucune négociation sur le dossier nucléaire n'a eu lieu lors des discussions en Suisse et dément avoir accepté de nouveaux engagements, notamment concernant le retour des inspecteurs de l'AIEA.

Enfin, JD Vance a indiqué que l'Iran avait accepté un mécanisme plaçant sous contrôle américain et qatari les fonds iraniens qui seraient débloqués dans le cadre d'un futur accord. Selon lui, ces ressources serviraient notamment à financer l'achat de produits agricoles américains, tels que le maïs, le soja et le blé, destinés à la population iranienne.