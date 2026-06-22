Téhéran a accepté le retour d’inspecteurs de l’AIEA en Iran, annonce JD Vance

Le vice-président américain JD Vance a affiché lundi son optimisme lors d'un point presse, estimant que les discussions avaient permis de poser « de bonnes bases pour un accord final réussi » destiné à mettre fin à la guerre déclenchée fin février.

Il a contredit les déclarations iraniennes en assurant que la question nucléaire avait bien été abordée et que Téhéran avait accepté d'accueillir des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

« Les Iraniens ont accepté d’inviter à nouveau les inspecteurs de l’AIEA. Il s’agit d’une étape majeure pour le peuple américain et d’un premier pas vers la dénucléarisation définitive, c’est-à-dire l’arrêt définitif du programme d’armement nucléaire iranien», a-t-il déclaré.

Le vice-président américain a indiqué qu'une « cellule de gestion de conflits » avait été convenu concernant le Liban. « Parfois, un cessez-le-feu signifie simplement que l'on tire un peu moins. Nous voulions qu'il existe un mécanisme ordonné », a-t-il expliqué, affirmant qu'Israël « n'a pas d'ambitions territoriales au Liban » et que sa présence au sud du pays vise uniquement à empêcher des tirs depuis le territoire libanais.

JD Vance a également insisté sur la coordination permanente avec Jérusalem. « Nous sommes en contact constant avec les Israéliens tout au long du processus, ainsi qu'avec nos autres partenaires régionaux, les Saoudiens et les Libanais. Ce n'est pas un accord que nous imposons à la région, c'est la région qui nous a demandé de le promouvoir », a-t-il affirmé.

Énumérant ce qu'il considère comme des avancées concrètes, il a cité la réouverture du détroit d'Ormuz, la baisse des prix du pétrole et l'engagement iranien en faveur des inspections nucléaires.

Vance a reconnu que la délégation iranienne avait menacé de quitter les négociations, tout en défendant les déclarations offensives de Donald Trump sur les réseaux sociaux.