Gideon Sa'ar : "Israël restera dans la zone de sécurité au sud du Liban"

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a affirmé qu'Israël n'avait « aucune ambition territoriale au Liban », tout en excluant un retrait de la zone de sécurité établie dans le sud du pays.

Dans un message publié sur X après un entretien téléphonique avec son homologue néo-zélandais, Winston Peters, Sa'ar a indiqué qu'Israël respecterait le cessez-le-feu en vigueur tant que le Hezbollah en ferait de même.

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« Nous ne nous retirerons pas de la zone de sécurité et n'exposerons pas nos citoyens aux attaques du Hezbollah et à une éventuelle invasion », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie israélienne a également estimé que la souveraineté libanaise était « violée depuis des décennies » en raison de l'« occupation indirecte de l'Iran par l'intermédiaire du Hezbollah ».

Selon lui, le démantèlement de « l'État terroriste du Hezbollah » est dans l'intérêt à la fois du Liban et d'Israël. Gideon Sa'ar a par ailleurs invité son homologue néo-zélandais à effectuer une visite officielle en Israël.