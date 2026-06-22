Gideon Sa'ar : "Israël restera dans la zone de sécurité au sud du Liban"
Il affirme que demeurera dans la zone de sécurité du sud du Liban afin de protéger les habitants du nord du pays contre toute menace du Hezbollah.
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a affirmé qu'Israël n'avait « aucune ambition territoriale au Liban », tout en excluant un retrait de la zone de sécurité établie dans le sud du pays.
Dans un message publié sur X après un entretien téléphonique avec son homologue néo-zélandais, Winston Peters, Sa'ar a indiqué qu'Israël respecterait le cessez-le-feu en vigueur tant que le Hezbollah en ferait de même.
https://x.com/i/web/status/2068952254657273988
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« Nous ne nous retirerons pas de la zone de sécurité et n'exposerons pas nos citoyens aux attaques du Hezbollah et à une éventuelle invasion », a-t-il déclaré.
Le chef de la diplomatie israélienne a également estimé que la souveraineté libanaise était « violée depuis des décennies » en raison de l'« occupation indirecte de l'Iran par l'intermédiaire du Hezbollah ».
Selon lui, le démantèlement de « l'État terroriste du Hezbollah » est dans l'intérêt à la fois du Liban et d'Israël. Gideon Sa'ar a par ailleurs invité son homologue néo-zélandais à effectuer une visite officielle en Israël.