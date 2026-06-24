Le directeur général de l'AIEA annonce la reprise des inspections en Iran

En visite à Tokyo, Rafael Grossi a déclaré dans un entretien accordé à la chaîne publique japonaise NHK que l'AIEA reprendrait ses inspections en Iran « le plus rapidement possible ».

Le chef de l'agence onusienne a expliqué que l'objectif prioritaire serait de localiser les stocks d'uranium hautement enrichi. Il a précisé que l'AIEA dispose d'une idée de leur emplacement, mais qu'il est essentiel que les autorités iraniennes confirment officiellement où se trouve ce matériel.

Grossi a également indiqué que plusieurs installations de stockage ayant été endommagées lors des frappes récentes, l'agence devra évaluer les moyens d'accéder à ces sites.

L'AIEA doit désormais engager des discussions avec Téhéran afin de fixer les dates et les modalités des inspections.

Le directeur général a insisté sur l'indépendance de l'agence, affirmant que les inspections seront menées exclusivement par l'AIEA. Il a toutefois précisé que l'Iran reste libre d'inviter les États-Unis ou d'autres observateurs, sans que cela ne modifie le rôle de l'agence.

L'AIEA n'a plus été en mesure de mener d'inspections en Iran depuis les frappes américaines et israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes.

Ces déclarations interviennent alors que Washington affirme que l'acceptation d'un régime renforcé d'inspections constitue l'un des principaux engagements obtenus de Téhéran dans le cadre du mémorandum d'entente conclu entre les deux pays.