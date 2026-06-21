Le Pakistan affirme qu’un accord a été trouvé sur la réduction du niveau d'enrichissement d’uranium iranien

Quelques heures après l’ouverture des négociations entre les États-Unis et l’Iran en Suisse, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Muhammad Ishaq Dar, a affirmé qu’un accord de principe avait été trouvé concernant une réduction du niveau d’enrichissement des stocks d’uranium détenus par Téhéran.

Dans un entretien accordé à la chaîne saoudienne Al-Arabiya, le chef de la diplomatie pakistanaise a indiqué que l’Iran était désormais disposé à abaisser le taux d’enrichissement de son uranium, actuellement estimé à 60 %. « Les stocks d’uranium iraniens sont toujours conservés dans des installations souterraines. Les États-Unis ont demandé leur transfert, et un accord a été trouvé sur une solution de dilution de l’uranium enrichi », a-t-il déclaré.

Ces déclarations interviennent alors que des discussions sont en cours entre représentants américains et iraniens, avec la médiation du Pakistan et du Qatar. Selon Ishaq Dar, trois groupes de travail techniques ont été constitués pour examiner les principaux dossiers à l’ordre du jour : le programme nucléaire iranien, le dégel des avoirs iraniens bloqués à l’étranger et la situation au Liban.

Le ministre pakistanais a également évoqué la question du détroit d’Ormuz, enjeu stratégique majeur pour le commerce mondial des hydrocarbures. Selon lui, les discussions visent à rétablir les conditions de navigation qui prévalaient avant le conflit. « Il ne devrait y avoir ni droits de transit ni frais de service dans le détroit d’Ormuz », a-t-il affirmé.

Abordant les tensions au Liban, Ishaq Dar a relayé la position iranienne, selon laquelle l’arrêt des opérations militaires israéliennes constitue une condition importante pour une désescalade régionale. Il a qualifié les frappes israéliennes de « provocations » et appelé à leur cessation.

Le chef de la diplomatie pakistanaise a par ailleurs revendiqué un rôle central dans le rapprochement entre Washington et Téhéran. « Nous avons réussi à convaincre les États-Unis et l’Iran d’engager un dialogue et de se rencontrer pour la première fois depuis 47 ans », a-t-il déclaré, soulignant que la médiation pakistanaise était active depuis le début du processus.