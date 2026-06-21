Le Premier ministre pakistanais et le chef de l'armée en Suisse pour les discussions sur l'accord américano-iranien

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef de l'armée, le maréchal Asim Munir, sont arrivés en Suisse pour participer aux pourparlers sur la mise en œuvre du mémorandum d'entente conclu entre les États-Unis et l'Iran. Selon le bureau du Premier ministre, les deux responsables prendront part aux discussions de haut niveau sur l'application de l'accord d'Islamabad visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.