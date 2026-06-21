LIVE BLOG | Les négociations entre l’Iran et les États-Unis commencent en Suisse
Une session d'urgence sur le conflit entre Israël et le Hezbollah a étéajoutée aux discussions américano-iraniennes.
L'Iran affirme que le Liban sera le "principal" sujet discuté avec les Etats-Unis
Le Premier ministre pakistanais et le chef de l'armée en Suisse pour les discussions sur l'accord américano-iranien
Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef de l'armée, le maréchal Asim Munir, sont arrivés en Suisse pour participer aux pourparlers sur la mise en œuvre du mémorandum d'entente conclu entre les États-Unis et l'Iran. Selon le bureau du Premier ministre, les deux responsables prendront part aux discussions de haut niveau sur l'application de l'accord d'Islamabad visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Suisse : ouverture des discussions américano-iraniennes à 14h30, l'AIEA au cœur des premières exigences américaines
Les pourparlers officiels entre les États-Unis et l'Iran doivent débuter ce dimanche à 14h30 en Suisse, après une série de réunions bilatérales entre les différentes délégations. Selon une source citée par i24NEWS, l'une des premières exigences de Washington sur le dossier nucléaire sera d'obtenir l'accès des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) aux installations nucléaires iraniennes afin d'évaluer la situation actualisée sur le terrain.
Tsahal mène un exercice militaire dans la région de Jaffa jusqu'à mardi matin
L'armée israélienne indique qu'il s'agit d'un exercice planifié de longue date. Une présence accrue de forces de sécurité et de véhicules militaires est attendue dans le secteur, ainsi que des « travaux de construction », dont la nature n'a pas été précisée.
Une femme retrouvée morte à son domicile à Ashdod, son mari arrêté
Une femme d'une soixantaine d'années a été retrouvée morte à son domicile à Ashdod. Selon la police, son corps présentait des traces de violences. Son mari a été arrêté et une enquête a été ouverte.
Une session d'urgence sur le conflit Israël-Hezbollah ajoutée aux discussions américano-iraniennes en Suisse
Une session spéciale consacrée au conflit entre Israël et le Hezbollah a été ajoutée au programme des discussions sur l'accord américano-iranien en Suisse, rapporte CBS News. Selon un diplomate participant aux pourparlers, cette réunion figurera en tête de l'ordre du jour. Ni Israël ni le Hezbollah ne sont représentés aux discussions. Initialement prévues vendredi, les négociations avaient été reportées en raison des combats persistants entre Israël et le Hezbollah et des tensions liées à la fermeture du détroit d'Ormuz revendiquée par l'Iran. La crise semble s'être apaisée après l'instruction donnée par Benjamin Netanyahou à Tsahal de « retenir ses tirs » au Liban.
Le vice-président américain arrivé en Suisse pour mener des pourparlers avec l'Iran
Le vice-président américain JD Vance est arrivé en Suisse pour ce qui devrait être plusieurs jours de discussions consacrées à la mise en œuvre de l'accord américano-iranien visant à mettre fin à la guerre. Les négociateurs iraniens sont déjà sur place, alors que les tensions restent vives après les affirmations de Téhéran concernant une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz et la reprise des affrontements entre Israël et le Hezbollah au Liban.
Arrivée de la délégation iranienne en Suisse pour les discussions avec les États-Unis
La délégation iranienne est arrivée samedi soir en Suisse en vue des discussions prévues dimanche sur l'accord préliminaire entre Washington et Téhéran. Berne a déclaré : « Nous saluons l’arrivée de la délégation iranienne en Suisse », dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre les États-Unis et l'Iran.
Le vice-président américain en route vers la Suisse pour les discussions avec l’Iran
Le vice-président américain JD Vance a décollé samedi de Washington à destination de la Suisse. Il doit rejoindre l'émissaire Steve Witkoff et Jared Kushner, déjà sur place, avant l'ouverture des discussions prévues dimanche avec la délégation iranienne.
Donald Trump menace d’imposer un péage américain dans le détroit d’Ormuz en cas d’échec des négociations avec l’Iran
Sur Truth Social, Donald Trump a affirmé qu'« aucun péage ne sera perçu dans le détroit d’Ormuz » durant les 60 jours du cessez-le-feu. Il a toutefois averti qu'en cas d'échec de l'accord, les États-Unis pourraient en imposer un « au titre des services rendus en tant qu’ange gardien aux pays du Moyen-Orient », afin d'obtenir « le remboursement des coûts passés, présents et futurs ».