Donald Trump : “Ils ont appelé il y a peu, l’Iran veut désespérément un accord”

"Ils ont appelé il y a peu. Ils veulent tellement conclure un accord. Je ne sais simplement pas s'ils en sont dignes".

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President Donald Trump speaks with reporters in flight on Air Force One after landing at U.S. Air Force Base at RAF Mildenhall, in Suffolk, Eastern England, Wednesday, July 8, 2026.
President Donald Trump speaks with reporters in flight on Air Force One after landing at U.S. Air Force Base at RAF Mildenhall, in Suffolk, Eastern England, Wednesday, July 8, 2026. AP Photo/Alex Brandon

Donald Trump affirme que Téhéran a contacté Washington pour négocier après de nouvelles frappes américaines, mais dit douter de la volonté iranienne de respecter un éventuel accord.

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi soir que l’Iran avait contacté les États-Unis pour tenter de conclure un accord, après une nouvelle série de frappes américaines contre des cibles iraniennes.

S’exprimant devant des journalistes à bord d’Air Force One, alors qu’il rentrait à Washington depuis la Turquie, Donald Trump a déclaré : « L’Iran a appelé il y a quelque temps. Ils veulent tellement conclure un accord. »

Le président américain s’est toutefois montré très sceptique sur la fiabilité de Téhéran. « Je ne sais tout simplement pas s’ils en sont dignes. Je ne sais pas s’ils vont respecter l’accord. C’est ça, le problème », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent après une deuxième nuit consécutive de frappes américaines en Iran. Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient frappé « très durement » la République islamique. « Chaque fois qu’ils nous frappent, nous allons les frapper vingt fois plus fort », a-t-il lancé.

Interrogé sur d’éventuelles menaces crédibles contre lui, Donald Trump a répondu : « J’entends des menaces tout le temps. Je suis numéro un sur leur liste. »

Plus tôt mercredi, le Commandement central américain (CENTCOM) avait confirmé le lancement de nouvelles frappes contre des cibles iraniennes, après des explosions signalées notamment à Bandar Abbas, Chabahar et sur l’île de Kharg.

Selon le CENTCOM, ces frappes visent à réduire la capacité de l’Iran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, après les attaques iraniennes contre des navires commerciaux et des équipages civils.

Sur Truth Social, Donald Trump a présenté ces frappes comme une riposte aux attaques de navires attribuées à l’Iran. « Si cela se reproduit, ce sera bien pire », a-t-il averti.

Un responsable américain cité par CNN a indiqué que le cessez-le-feu avec l’Iran avait, au moins temporairement, pris fin, ajoutant que la situation restait très évolutive.

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