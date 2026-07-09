Donald Trump : “Ils ont appelé il y a peu, l’Iran veut désespérément un accord”

Donald Trump affirme que Téhéran a contacté Washington pour négocier après de nouvelles frappes américaines, mais dit douter de la volonté iranienne de respecter un éventuel accord.

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi soir que l’Iran avait contacté les États-Unis pour tenter de conclure un accord, après une nouvelle série de frappes américaines contre des cibles iraniennes.

S’exprimant devant des journalistes à bord d’Air Force One, alors qu’il rentrait à Washington depuis la Turquie, Donald Trump a déclaré : « L’Iran a appelé il y a quelque temps. Ils veulent tellement conclure un accord. »

Le président américain s’est toutefois montré très sceptique sur la fiabilité de Téhéran. « Je ne sais tout simplement pas s’ils en sont dignes. Je ne sais pas s’ils vont respecter l’accord. C’est ça, le problème », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent après une deuxième nuit consécutive de frappes américaines en Iran. Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient frappé « très durement » la République islamique. « Chaque fois qu’ils nous frappent, nous allons les frapper vingt fois plus fort », a-t-il lancé.

Interrogé sur d’éventuelles menaces crédibles contre lui, Donald Trump a répondu : « J’entends des menaces tout le temps. Je suis numéro un sur leur liste. »

Plus tôt mercredi, le Commandement central américain (CENTCOM) avait confirmé le lancement de nouvelles frappes contre des cibles iraniennes, après des explosions signalées notamment à Bandar Abbas, Chabahar et sur l’île de Kharg.

Selon le CENTCOM, ces frappes visent à réduire la capacité de l’Iran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, après les attaques iraniennes contre des navires commerciaux et des équipages civils.

Sur Truth Social, Donald Trump a présenté ces frappes comme une riposte aux attaques de navires attribuées à l’Iran. « Si cela se reproduit, ce sera bien pire », a-t-il averti.

Un responsable américain cité par CNN a indiqué que le cessez-le-feu avec l’Iran avait, au moins temporairement, pris fin, ajoutant que la situation restait très évolutive.