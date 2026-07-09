Les États-Unis frappent à nouveau l'Iran, Israël en alerte

Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre des cibles iraniennes dans la nuit de mercredi à jeudi, après une première série d’attaques menée la veille en représailles aux agressions contre des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.

L’Iran avait répondu en revendiquant des attaques contre des sites américains au Koweït et au Bahreïn, faisant craindre une nouvelle flambée régionale.

Selon les médias israéliens, l’establishment sécuritaire suit de près l’évolution de la situation, redoutant que les combats entre Washington et Téhéran ne s’étendent rapidement et ne poussent Israël à intervenir de nouveau.

La télévision israélienne a également rapporté que les États-Unis renvoyaient des avions ravitailleurs dans la région, après les avoir retirés lors du cessez-le-feu entré en vigueur début avril. Certains de ces appareils avaient auparavant été stationnés à l’aéroport Ben Gourion.

D’après Channel 12, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israel Katz ont tenu mercredi soir une consultation sécuritaire, au lendemain de la reprise des frappes entre les États-Unis et l’Iran.

La présence de ravitailleurs américains est perçue comme un signal potentiel d’une reprise plus large des opérations militaires. À Jérusalem, les responsables sécuritaires restent particulièrement attentifs à toute évolution susceptible de modifier l’équilibre régional.