Un accord pour libérer l’aéroport Ben Gourion des avions militaires américains

Le ministère israélien des Transports a annoncé avoir conclu un accord avec l’armée américaine afin d’accélérer le départ de dizaines d’avions militaires stationnés à l’aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv. Leur présence menaçait de perturber fortement le trafic aérien civil à l’approche des vacances d’été.

Depuis le début de la guerre contre l’Iran, environ 75 avions ravitailleurs et cargos américains occupent une grande partie des parkings de l’aéroport, réduisant considérablement les capacités d’accueil des vols commerciaux.

Selon l’accord, 30 appareils seront transférés vers des bases de l’armée de l’air israélienne d’ici mardi, puis 20 autres quitteront également Ben Gourion à une date ultérieure. Les avions resteront toutefois en mesure de revenir en moins de 72 heures en cas de nouvelle escalade régionale. Quinze appareils américains ont déjà quitté l’aéroport depuis le 15 juin.

D’après les médias israéliens, cet accord a été obtenu après une intervention de la ministre des Transports Miri Regev, qui a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de s’impliquer personnellement dans le dossier.

Quelques jours plus tôt, le directeur de l’Autorité des aéroports israéliens avait alerté le gouvernement sur le risque de perturbations pour près de 100.000 passagers pendant la haute saison estivale. Sur les 99 places de stationnement normalement réservées aux avions civils, seules 65 restaient disponibles, alors qu’au moins 80 sont nécessaires en juillet et la totalité en août.

Les autorités espèrent que ce réaménagement facilitera également le retour progressif des compagnies aériennes étrangères. Plusieurs transporteurs européens et américains ont prolongé la suspension de leurs vols vers Israël, tandis que Lufthansa, Wizz Air et Air Europa ont commencé ou prévoient une reprise progressive de leurs liaisons avec Tel-Aviv.