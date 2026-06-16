Les États-Unis commencent à réduire leur présence militaire à l’aéroport Ben-Gourion

L’armée américaine prépare le retrait d’une partie de ses avions-ravitailleurs déployés ces derniers mois en Israël, notamment à l’aéroport Ben-Gourion.

Selon les informations rapportées par Israel National News, les appareils concernés représentent environ 20 % de la flotte américaine actuellement stationnée en Israël.

Cette décision intervient après la conclusion d’un mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Iran, présenté comme une étape vers la fin durable de la guerre.

Ces derniers mois, des dizaines d’avions-ravitailleurs américains avaient été déployés sur de larges zones des aéroports Ben-Gourion et Ramon, dans le cadre du dispositif militaire américain régional.

Cette présence massive avait suscité des critiques de la part de responsables de l’aviation israélienne.

Le directeur de l’Autorité de l’aviation civile, Shmuel Zakai, avait averti que Ben-Gourion fonctionnait désormais « en pratique comme une base militaire et non comme un aéroport civil ».

Le retrait partiel des appareils américains pourrait donc contribuer à alléger la pression sur les capacités de stationnement de l’aéroport.

La majorité de la flotte américaine devrait toutefois rester en Israël pour le moment.

L’impact immédiat sur le fonctionnement de l’aéroport Ben-Gourion devrait donc rester limité, même si cette réduction marque un premier signal de désescalade après plusieurs mois de forte présence militaire américaine dans le pays.