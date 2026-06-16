LIVE BLOG | Donald Trump affirme que l’Iran a accepté de ne jamais se doter de l’arme nucléaire

Judée-Samarie : tentative d’attaque à la voiture-bélier, un Palestinien neutralisé par la police israélienne

La police israélienne a ouvert le feu sur un Palestinien soupçonné d’avoir volé un véhicule puis tenté de foncer sur des policiers près du passage de Hashmonaim, au nord de Modiin.

Selon la police, le suspect a d’abord percuté plusieurs véhicules de police avant de tenter de renverser des agents présents sur place.

L’homme, originaire de Bethléem, a été blessé et pris en charge par les secours. Le passage de Hashmonaim est actuellement fermé à la circulation dans les deux sens