LIVE BLOG | Donald Trump affirme que l’Iran a accepté de ne jamais se doter de l’arme nucléaire
Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran s’était engagé à ne jamais acquérir l’arme nucléaire.
Judée-Samarie : tentative d’attaque à la voiture-bélier, un Palestinien neutralisé par la police israélienne
La police israélienne a ouvert le feu sur un Palestinien soupçonné d’avoir volé un véhicule puis tenté de foncer sur des policiers près du passage de Hashmonaim, au nord de Modiin.
Selon la police, le suspect a d’abord percuté plusieurs véhicules de police avant de tenter de renverser des agents présents sur place.
L’homme, originaire de Bethléem, a été blessé et pris en charge par les secours. Le passage de Hashmonaim est actuellement fermé à la circulation dans les deux sens
Tsahal affirme avoir détruit 18 ateliers de fabrication d’armes en Judée-Samarie
Tsahal affirme que les forces de l’unité Yahalom et des réservistes du 967e bataillon ont mené une opération antiterroriste nocturne dans la région de Naplouse.
Selon l’armée israélienne, 18 tours industriels utilisés pour fabriquer des armes et des explosifs ont été localisés puis détruits dans le camp de Balata et à Ras al-Ein.
Des pièces d’armes ont également été saisies, précise Tsahal.
JD Vance : Donald Trump pourrait publier l’accord avec l’Iran avant vendredi
Le vice-président américain JD Vance a déclaré sur Fox News que Donald Trump pourrait décider de rendre public l’accord conclu entre Washington et Téhéran avant la cérémonie officielle prévue vendredi.
Selon Vance, le texte a déjà été signé électroniquement par les dirigeants américains et iraniens, tandis qu’une signature officielle en personne reste prévue vendredi en Suisse.
Le patron de la CIA doute des intentions nucléaires de l’Iran
Selon Axios, le directeur de la CIA John Ratcliffe a averti Donald Trump et de hauts responsables américains que les renseignements recueillis par les États-Unis soulèvent de « sérieux doutes » sur la volonté réelle de l’Iran de faire les concessions nucléaires exigées par Washington dans un accord final.
D’après le rapport, plusieurs responsables américains estiment qu’il existe un écart entre les messages transmis par Téhéran aux médiateurs et les discussions internes du régime iranien.
https://x.com/i/web/status/2066649084069368215
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Huit morts dans le crash d’un bombardier B-52 en Californie
Huit membres d’équipage ont été tués lundi dans le crash d’un bombardier B-52 Stratofortress sur la base aérienne d’Edwards, en Californie, selon l’US Air Force.
L’appareil, qui participait à une mission de test de routine pour un programme de modernisation radar, aurait pris feu juste après son décollage avant de s’écraser.
L’armée américaine évoque une « terrible tragédie ». Les noms des victimes n’ont pas encore été communiqués.
Donald Trump : « L’Iran a accepté de ne jamais avoir d’arme nucléaire »
Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran s’était engagé à ne jamais acquérir l’arme nucléaire, alors que de nombreuses questions demeurent sur le contenu exact du mémorandum d’entente conclu entre Washington et Téhéran.
C’est par ce message publié sur Truth Social que Donald Trump a revendiqué lundi soir l’un des principaux acquis de l’accord conclu avec la République islamique.
Cette déclaration semble faire référence à une clause du mémorandum d’entente signé dimanche entre les États-Unis et l’Iran, selon laquelle Téhéran s’engagerait à ne jamais développer d’arme nucléaire.
L’affirmation du président américain suscite toutefois des interrogations. L’Iran affirme depuis des années que son programme nucléaire est exclusivement civil et avait déjà pris un engagement similaire dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015.
À l’époque, Donald Trump avait vivement dénoncé ce texte avant de retirer unilatéralement les États-Unis de l’accord en 2018. Jusqu’à présent, Washington et Israël ont toujours estimé que les déclarations iraniennes ne suffisaient pas à garantir l’abandon des ambitions nucléaires de la République islamique.