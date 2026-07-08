L'Iran affirme avoir frappé 85 sites militaires américains au Bahreïn et au Koweït

Les Gardiens de la Révolution (IRGC) ont annoncé ce mercredi avoir mené une attaque d'envergure contre 85 sites et installations militaires américains situés au Bahreïn et au Koweït.

Dans un communiqué, Téhéran affirme que cette opération, menée à l'aide de missiles et de drones par les forces navales et aérospatiales des IRGC, constitue une riposte à ce qu'il qualifie de « violation du cessez-le-feu par les États-Unis ». Selon les autorités iraniennes, l'armée de l'air américaine aurait frappé environ 80 cibles en Iran au cours de la nuit.

Le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Hossein Mohabi, a également affirmé que la défense antiaérienne iranienne avait détecté puis abattu un drone militaire américain qui survolait le sud de l'Iran. Il a présenté cette interception comme une réponse à « l'agression aérienne » menée par les forces américaines dans la région du Golfe.

De son côté, Mohsen Rezaei, conseiller du guide suprême iranien, a accusé le président américain Donald Trump de préparer une nouvelle campagne de frappes contre la République islamique.

« Nous pensons que les États-Unis se préparent à reprendre leurs opérations militaires, mais nous sommes pleinement prêts à faire face à tous les scénarios », a déclaré Mohsen Rezaei aux médias iraniens.

À ce stade, les États-Unis n'ont pas confirmé les attaques revendiquées par l'Iran ni communiqué de bilan concernant d'éventuels dégâts ou victimes. Les affirmations des autorités iraniennes n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.