Donald Trump annonce le rétablissement du blocus contre l'Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi que les États-Unis rétablissaient un « blocus iranien » et assumaient désormais la protection du détroit d'Ormuz, l'un des principaux axes maritimes du commerce mondial.

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Donald Trump affirme que « le détroit d'Ormuz est ouvert et le restera, avec ou sans l'Iran »

Le président américain précise que le blocus ne concernera que les navires iraniens ainsi que les clients commerciaux de Téhéran.

« Tous les autres pays bénéficieront d'un accès libre et équitable au détroit », écrit-il.

Donald Trump annonce également que les États-Unis seront désormais les « gardiens du détroit d'Ormuz » et qu'ils percevront une contribution équivalente à 20 % de toutes les cargaisons transportées afin de couvrir les coûts liés à la sécurisation de cette voie maritime stratégique.

Selon lui, la mise en œuvre de ce dispositif débutera immédiatement.

Le président américain justifie cette décision en accusant la République islamique de ne jamais respecter les accords conclus avec Washington.

« Nous avions un accord. Il était conclu. Puis ils l'ont violé. Ils les violent toujours. Nous avons conclu dix accords avec eux, alors nous allons simplement les frapper très durement », a déclaré Donald Trump.

Il affirme également qu'une session de négociations de 11 heures s'est tenue la veille avec des représentants iraniens.

Selon lui, les négociateurs iraniens semblent agir sans véritable pouvoir de décision, les engagements pris lors des discussions n'étant, d'après ses propos, jamais appliqués par Téhéran.

Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions entre les États-Unis et l'Iran autour de la sécurité du détroit d'Ormuz, par lequel transite une part importante des exportations mondiales de pétrole.