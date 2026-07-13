LIVE BLOG | L’Iran affirme que les frappes américaines ont "réduit à néant" les efforts diplomatiques des derniers mois

L’armée américaine dit avoir conclu une série de frappes en Iran contre «des dizaines de cibles»

L’armée américaine a affirmé avoir conclu dimanche une série de frappes contre «des dizaines de cibles» en Iran, pour la deuxième journée consécutive. Selon le Commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM), ces opérations visaient à «garantir que la liberté de navigation reste assurée» dans le détroit d’Ormuz. Les forces américaines «ont visé des systèmes iraniens de défense aérienne, des radars côtiers, des capacités de missiles et de drones, ainsi que de petites embarcations», a précisé le CENTCOM sur X.