LIVE BLOG | L’Iran affirme que les frappes américaines ont "réduit à néant" les efforts diplomatiques des derniers mois
Le CENTCOM affirme avoir cherché à "réduire" les capacités de l'Iran à attaquer les navires transitant par le golfe Persique
L’Iran revendique des frappes contre Oman et Bahreïn
Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) affirme avoir mené de nouvelles frappes de représailles contre des intérêts américains dans le Golfe. Téhéran dit avoir visé des installations militaires américaines à Bahreïn et détruit des systèmes radar à Oman.
https://x.com/i/web/status/2076531007843622915
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Jordanie : l’armée affirme avoir abattu quatre missiles iraniens
L’armée jordanienne a annoncé avoir intercepté et détruit quatre missiles iraniens ayant pénétré dans son espace aérien. Selon Téhéran, ces missiles étaient destinés à riposter aux frappes américaines. « À l’aube aujourd’hui, les systèmes de défense aérienne ont intercepté et abattu quatre missiles qui étaient entrés dans l’espace aérien jordanien depuis le territoire iranien », a déclaré une source officielle de l’état-major jordanien.
https://x.com/i/web/status/2076520381347754436
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Le Koweït affirme intercepter des « cibles aériennes hostiles »
L'état-major de l'armée koweïtienne a annoncé que les forces armées font actuellement face à des « cibles aériennes hostiles » dans l'espace aérien du pays. Selon le communiqué, « les bruits d'explosions, s'ils sont entendus, sont le résultat des systèmes de défense aérienne interceptant des attaques hostiles ». Les autorités appellent la population à respecter les consignes de sécurité émises par les services compétents.
https://x.com/i/web/status/2076513696176635977
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L’armée américaine dit avoir conclu une série de frappes en Iran contre «des dizaines de cibles»
L’armée américaine a affirmé avoir conclu dimanche une série de frappes contre «des dizaines de cibles» en Iran, pour la deuxième journée consécutive. Selon le Commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM), ces opérations visaient à «garantir que la liberté de navigation reste assurée» dans le détroit d’Ormuz. Les forces américaines «ont visé des systèmes iraniens de défense aérienne, des radars côtiers, des capacités de missiles et de drones, ainsi que de petites embarcations», a précisé le CENTCOM sur X.
https://x.com/i/web/status/2076495252454584794
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Iran: les Gardiens de la révolution disent avoir frappé des bases américaines en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït
Les Gardiens de la révolution ont affirmé lundi avoir frappé plusieurs bases militaires américaines au Moyen-Orient, en réponse aux frappes américaines menées en Iran. Selon l’agence officielle Irna, les attaques ont visé la base aérienne Prince Hassan en Jordanie, le centre de commandement de drones américain à Bahreïn, ainsi que les bases d’Ali al-Salem et Ahmad al-Jaber au Koweït.
Les sirènes d’alerte aérienne déclenchées à Bahreïn
Les sirènes d’alerte aérienne ont retenti lundi à l’aube à Bahreïn, alors que les tensions militaires s’intensifient dans le Golfe. «La sirène a retenti. Les citoyens et les résidents sont priés de rester calmes et de se rendre dans le lieu sûr le plus proche», a indiqué le ministère bahreïni de l’Intérieur sur X.
L’Iran affirme que les frappes américaines ont «réduit à néant» les efforts diplomatiques des derniers mois
Téhéran a «fermement condamné» les frappes américaines menées sur son territoire et accuse Washington d’avoir «réduit à néant tous les efforts de ces derniers mois» visant à rétablir la paix dans la région. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères affirme également que les États-Unis ont «ouvertement violé quasiment tous les termes» du protocole d’accord conclu en juin et provoqué le «retour de l’insécurité» dans le détroit d’Ormuz.