Les États-Unis utilisent pour la première fois des "bateaux-suicides" lors d’une frappe en Iran

L’armée américaine a utilisé pour la première fois des navires de surface sans équipage dans une opération de combat, lors d’une frappe contre une installation navale iranienne à Bandar Abbas, a annoncé le Commandement central des États-Unis (CENTCOM).

L’opération s’est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi, dans un contexte de reprise des affrontements entre Washington et Téhéran. Après la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran à la circulation maritime, les forces américaines ont mené trois nuits consécutives de frappes contre plusieurs sites stratégiques iraniens.

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Selon le CENTCOM, trois navires autonomes de type Corsair ont frappé le port de la base navale de Bandar Abbas. "C’est la première fois que les forces américaines utilisent des navires sans équipage dans des opérations de combat", a précisé le commandement dans un communiqué.

Les images diffusées par l’armée américaine montrent les appareils percutant une cible présentée comme un sous-marin, dans une installation consacrée à l’entretien des navires et des submersibles. Le CENTCOM affirme que ces frappes ont réduit la capacité de l’Iran à s’en prendre aux bâtiments commerciaux dans la région.

La société texane Saronic Technologies a confirmé que les engins employés étaient des Corsair de sa conception. Longs d’environ sept mètres, ces navires peuvent atteindre une vitesse maximale de 64 km/h et disposer d’une autonomie supérieure à 1 600 kilomètres.

Bien qu’il s’agisse de leur première utilisation offensive par l’armée américaine, ces appareils avaient déjà été employés en juin dans une mission de sauvetage. Selon le fabricant, l’un d’eux avait permis de récupérer des pilotes américains après que leur hélicoptère Apache eut été abattu par un drone iranien au-dessus du golfe Persique.