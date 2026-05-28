L’Iran tire sur quatre navires dans le Détroit d'Ormuz

Le régime iranien a tiré dans la nuit de mercredi sur quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz, selon le média d’État IRIB.

D’après cette version, les navires cherchaient à entrer dans le golfe Persique vers 00h35, heure locale, sans coordination préalable avec les forces de sécurité iraniennes.

Les autorités iraniennes affirment avoir d’abord lancé des avertissements. Après le refus présumé des navires d’obtempérer, des tirs de sommation auraient été effectués, les forçant à rebrousser chemin.

L’incident intervient alors que Téhéran tente d’imposer son autorité sur le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial de l’énergie. L’Iran réclame notamment des frais présentés comme liés à des services de navigation et d’environnement.