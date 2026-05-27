Frappes américaines en Iran lundi : Washington parle de menace imminente

Les frappes américaines menées lundi dans le sud de l’Iran auraient été déclenchées après une série d’activités militaires iraniennes jugées menaçantes par les services de renseignement américains, selon le New York Times.

D’après deux responsables américains cités par le journal, les analystes du renseignement ont détecté plusieurs mouvements iraniens préoccupants dans les 24 heures ayant précédé les frappes.

Des avions de combat américains auraient notamment coulé deux vedettes rapides des Gardiens de la révolution qui tentaient de poser des mines dans le détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique par laquelle transitait, avant la guerre, environ un cinquième de l’approvisionnement quotidien mondial en pétrole et en gaz.

Les responsables américains affirment également que l’Iran a lancé des drones d’attaque à usage unique à proximité de plusieurs navires de guerre américains déployés dans le golfe d’Oman et en mer d’Arabie. Près de deux douzaines de bâtiments de la marine américaine y participent au blocus visant les navires entrant ou sortant des ports iraniens.

Les analystes militaires américains auraient aussi observé une activité sur certains sites iraniens de missiles sol-air près du détroit d’Ormuz. Ces mouvements étaient considérés comme une menace pour les avions américains opérant dans la région, depuis des bases terrestres ou depuis des porte-avions.

Washington présente donc ces frappes comme une action défensive destinée à protéger ses forces et à prévenir une escalade autour du détroit d’Ormuz, toujours au cœur des négociations entre les États-Unis et l’Iran.