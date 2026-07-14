Israël estime que les États-Unis se préparent à une reprise de la guerre à grande échelle contre l’Iran

Les États-Unis renforcent leurs préparatifs en vue d’un possible retour à un affrontement militaire de grande ampleur avec l’Iran, selon des estimations israéliennes rapportées mardi soir par i24NEWS.

Des responsables en contact avec Washington évoquent une préparation significative à un scénario de reprise des combats intensifs, qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Les Américains travailleraient déjà à l’élaboration de plans opérationnels. "Il y aura une guerre, la seule question est de savoir quand", a affirmé une source israélienne.

Pour l’heure, Israël suit principalement l’évolution de la situation, marquée par l’effondrement du protocole d’accord entre Washington et Téhéran, les affrontements limités autour de la réouverture du détroit d’Ormuz et les récentes décisions du régime iranien.

À Jérusalem, ces développements sont de plus en plus interprétés comme les signes d’une nouvelle escalade susceptible de déboucher sur une reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran.

Une rencontre entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump devrait par ailleurs avoir lieu dans les prochains jours, même si sa date n’a pas encore été définitivement fixée. L’opération "Rugissement du lion" avait été lancée peu après leur précédente rencontre, en février, au cours de laquelle des rapports de renseignement avaient été présentés au président américain.