Israël envisage de frapper l’Iran, mais attendrait l’aval de Donald Trump

Israël souhaiterait obtenir l’autorisation du président américain Donald Trump avant de mener de nouvelles frappes en Iran, a rapporté jeudi soir Kan. À ce stade, l’escalade reste toutefois limitée à un affrontement direct entre Washington et Téhéran, sans implication militaire israélienne.

Selon les estimations israéliennes, les échanges de tirs entre les États-Unis et l’Iran pourraient se poursuivre dans les prochains jours. Dans ce contexte, le New York Post a rapporté, citant des sources israéliennes, qu’Israël serait prêt à participer à de futures attaques américaines contre l’Iran si Washington en faisait la demande.

"Nous avons prouvé que nous nous tenions aux côtés des États-Unis", a déclaré l’une de ces sources au journal américain. "Je ne suis pas sûr que ce soit dans leur intérêt, mais nous comprenons que nous devons montrer nos capacités. Nous sommes prêts à le faire à nouveau, si nécessaire."

La même source a toutefois souligné qu’Israël ne souhaitait pas revivre une situation dans laquelle des civils seraient contraints de se réfugier dans les abris. "En même temps, nous ne voulons pas ignorer ce qui se passe en Iran. Ce sera donc un prix à payer, et nous saurons y faire face", a-t-elle ajouté.

L’armée américaine a annoncé dans la nuit avoir mené une nouvelle série de frappes en Iran, visant à réduire la capacité de Téhéran à attaquer des navires commerciaux et des marins civils dans le détroit d’Ormuz. Selon Washington, 90 cibles militaires ont été touchées, parmi lesquelles des systèmes de défense aérienne, des moyens de surveillance côtière, des sites de stockage de missiles et de drones, des capacités navales et des infrastructures logistiques militaires le long du littoral. Le ministère iranien de la Santé a fait état de 14 morts.

Un haut responsable américain cité par Axios a estimé que l’escalade actuelle pourrait durer "quelques jours, voire quelques semaines", selon la poursuite ou non des attaques iraniennes contre des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz. "Nous allons leur donner une petite claque, pour qu’ils comprennent que nous ne jouons pas", a-t-il déclaré.

Donald Trump a présenté les frappes américaines comme une réponse aux attaques contre les navires. "Si cela se reproduit, la réponse sera beaucoup plus sévère", a averti le président américain. Un responsable américain cité par CNN a affirmé que "le cessez-le-feu avec l’Iran est suspendu, au moins temporairement". Un responsable israélien a, de son côté, indiqué que Jérusalem avait été informée par Washington de son intention de frapper l’Iran dans la nuit.