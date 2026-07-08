Benjamin Netanyahou : "Nous sommes prêts à tout face aux menaces de l’Iran et du Hezbollah"

Benjamin Netanyahou a accordé un long entretien au podcast Dans le salon de Sharon, animé par le journaliste et ancien député Sharon Gal, dans lequel il est revenu sur les principaux défis sécuritaires d’Israël, mais aussi sur sa vision du pouvoir, son rapport à la politique et les suites du 7 Octobre.

Dans un échange au ton plus personnel qu’une interview classique, le Premier ministre israélien a d’abord évoqué son rythme de travail, expliquant veiller à son sommeil comme un pilote veillerait à sa vigilance. "Il faut diriger ce navire qui s’appelle l’État d’Israël", a-t-il déclaré en substance, affirmant que ses premiers et derniers échanges de la journée se faisaient souvent avec son secrétaire militaire.

Netanyahou a également insisté sur l’importance de la lecture et de la réflexion dans l’exercice du pouvoir. Interrogé sur les livres qu’il juge essentiels, il a cité la Torah et L’État des Juifs de Theodor Herzl, qu’il a présenté comme un texte fondateur sans lequel, selon lui, l’État d’Israël n’aurait pas vu le jour.

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Sur le plan sécuritaire, le Premier ministre a placé l’Iran au cœur des menaces auxquelles Israël devra encore faire face. Il a affirmé que les frappes menées contre Téhéran avaient considérablement retardé le programme nucléaire iranien, tout en prévenant que la République islamique chercherait à reconstruire ses capacités. "Nous sommes prêts à tout", a-t-il assuré, estimant que l’Iran aurait pu atteindre des capacités nucléaires dangereuses sans l’action d’Israël et de ses alliés.

Netanyahou a aussi évoqué la Turquie, se disant préoccupé par les déclarations du président Recep Tayyip Erdogan et de plusieurs responsables turcs à l’encontre d’Israël. "Si quelqu’un dit qu’il veut vous détruire, il faut le prendre au sérieux", a-t-il affirmé, en présentant cette approche comme une leçon tirée de l’histoire juive et renforcée par les événements du 7 octobre 2023.

Revenant sur cette journée, le Premier ministre a raconté avoir reçu un premier appel à 6h29 du matin de son secrétaire militaire. Il affirme avoir rapidement compris qu’Israël était confronté à une guerre et non à une simple opération sécuritaire, et avoir demandé la fermeture de la frontière ainsi que la mobilisation de centaines de milliers de réservistes.

L’entretien a également abordé la question de son avenir politique. Netanyahou a refusé de désigner un éventuel successeur, tout en affirmant qu’il existe selon lui des personnalités capables de diriger le pays. Il a toutefois insisté sur un point : "Le public décidera." Le Premier ministre a ajouté qu’il ne considérait pas avoir encore achevé ses projets et qu’il restait, selon lui, "plusieurs étapes" à accomplir.

Concernant l’annulation de la visite en Israël du secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, Netanyahou a laissé entendre que cette décision ne constituait pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Alors que Sharon Gal évoquait une rencontre importante autour des F-35, de la Turquie et peut-être de l’Iran, le Premier ministre a répondu : "Peut-être que cela signifie autre chose", avant d’ajouter qu’il ne pouvait pas en dire davantage.

Sur la réforme judiciaire, Netanyahou a défendu l’idée de changements institutionnels, tout en affirmant qu’ils pouvaient être menés sans "guerre mondiale". Il a salué le travail du ministre de la Justice Yariv Levin, qu’il a qualifié d’homme "au bon endroit", tout en reconnaissant implicitement que tout n’avait pas été réalisé comme prévu.

Enfin, le Premier ministre est revenu sur la situation au Liban et face au Hezbollah. Il a affirmé qu’Israël détruisait les infrastructures terroristes dans la zone de sécurité le long de la frontière, tout en prévenant que la menace n’avait pas disparu. Interrogé sur une possible normalisation avec Beyrouth, il s’est montré prudent, estimant qu’il fallait d’abord "s’occuper du Hezbollah".

Dans cet entretien, Benjamin Netanyahou a donc cherché à projeter l’image d’un dirigeant encore pleinement engagé dans la conduite du pays, convaincu que les défis sécuritaires, régionaux et institutionnels imposent de maintenir une ligne ferme face aux ennemis d’Israël comme face aux tensions internes.