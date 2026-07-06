Tsahal se prépare à une possible reprise des combats contre le Hezbollah

Les autorités sécuritaires israéliennes estiment que le Hezbollah se prépare activement à une éventuelle reprise des hostilités dans le nord, alors que les discussions entre Israël et le Liban se poursuivent.

Selon des responsables de la défense, l'organisation terroriste, lourdement affaiblie depuis le début de la guerre, poursuit ses efforts pour reconstituer ses capacités militaires, restaurer ses stocks d'armes et renforcer ses effectifs. Le Hezbollah transférerait également des combattants vers le sud du Liban afin de consolider sa présence dans cette zone stratégique.

Les services de sécurité israéliens indiquent par ailleurs que plusieurs terroristes du Hezbollah demeurent encerclés dans des secteurs où Tsahal poursuit ses opérations, notamment dans les régions de Bint Jbeil, Majdal Zoun et Deir Siriane. Certains tenteraient de fuir et seraient neutralisés, tandis que d'autres continueraient à se déplacer ou à mener des reconnaissances sur le terrain.

L'armée israélienne concentre actuellement ses efforts sur le nettoyage de la "ligne jaune", une zone considérée comme prioritaire pour éliminer les dernières infrastructures et les terroristes encore présents. Les responsables militaires reconnaissent toutefois que cette mission prendra du temps et ne pourra pas être achevée à court terme.

En parallèle, les renseignements israéliens observent une réorganisation interne du Hezbollah, qui chercherait à adapter sa structure et ses modes d'action en prévision d'une nouvelle confrontation.

Face à cette évolution, Tsahal prépare également plusieurs plans opérationnels afin de pouvoir reprendre rapidement les combats si la situation l'exige.

Ces préparatifs interviennent alors qu'Israël et le Liban tentent de mettre en œuvre l'accord-cadre conclu il y a deux semaines, visant à permettre à l'armée libanaise de reprendre le contrôle du sud du pays. Les responsables israéliens n'excluent toutefois pas que cet accord échoue, ce qui pourrait entraîner une reprise des opérations militaires.