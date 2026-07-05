Liban : Tsahal affirme contrôler les tunnels du Hezbollah au Beaufort

En visite ce dimanche sur la crête du Beaufort, dans le sud du Liban, le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a affirmé que l'armée israélienne contrôlait désormais les positions stratégiques du secteur ainsi que les infrastructures souterraines du Hezbollah, tout en avertissant qu'Israël réagirait immédiatement à toute violation du cessez-le-feu.

Accompagné du commandant de la région Nord, le général Rafi Milo, ainsi que de plusieurs hauts responsables militaires, Eyal Zamir a effectué une évaluation de la situation et visité un réseau souterrain découvert sous le massif du Beaufort.

Le chef d'état-major affirme que cette zone constitue un point stratégique majeur, où le Hezbollah, avec le soutien et le financement de l'Iran, a construit pendant des décennies un vaste réseau de tunnels, de postes de commandement, de positions de tir et d'infrastructures destinées à menacer les localités du nord d'Israël.

« Nos forces contrôlent aujourd'hui les positions clés en surface ainsi que ces infrastructures souterraines », a-t-il déclaré.

Eyal Zamir a également appelé l'armée libanaise à respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et à démanteler les infrastructures terroristes ainsi qu'à expulser les combattants du Hezbollah de la région.

Il a toutefois averti que Tsahal poursuivrait ses opérations pour éliminer toute menace provenant du territoire libanais et se tenait prête à lancer une offensive rapide si le cessez-le-feu venait à être rompu.

S'adressant aux soldats de la 36e division, le chef d'état-major a salué leur action offensive durant la guerre, rappelant qu'ils avaient franchi le Litani et surpris le Hezbollah.

Selon lui, les succès militaires obtenus par Tsahal ont considérablement affaibli l'organisation terroriste chiite. « Le Hezbollah est épuisé et a été vaincu à chaque affrontement avec nos forces. Il compte désormais sur son parrain iranien pour le sauver », a conclu Eyal Zamir.