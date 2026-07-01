Benjamin Netanyahou : "Israël restera au Liban tant que le Hezbollah y sera présent"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est rendu mardi dans la zone de sécurité du sud du Liban, où il a affirmé que l’armée israélienne resterait déployée aussi longtemps que le Hezbollah représenterait une menace pour Israël.

« Nous ne quitterons pas le sud du Liban tant que la menace n’aura pas été éliminée. Tant que le Hezbollah restera ici, armé et menaçant, nous resterons ici nous aussi », a déclaré Benjamin Netanyahou aux soldats.

Le Premier ministre était accompagné du ministre de la Défense, Israël Katz, et du chef d’état-major adjoint de Tsahal, Tamir Yadai. Il a donné aux soldats une consigne claire : agir immédiatement en cas de menace. « Si vous identifiez une menace pour votre sécurité, pour votre vie ou pour celle de vos soldats, agissez. N’attendez pas », a-t-il lancé.

Benjamin Netanyahou a estimé que les opérations militaires menées contre le Hezbollah avaient permis d’aboutir au récent accord entre Israël, le Liban et les États-Unis, qui prévoit le désarmement des groupes armés non étatiques comme condition à un retrait israélien progressif.

Selon lui, Israël et le Liban sont désormais « deux États souverains qui veulent la paix », mais le Hezbollah et l’Iran doivent quitter la région. Il a qualifié l’accord de coup porté à « l’axe iranien ».

Le Premier ministre a également revendiqué d’importants succès militaires contre le Hezbollah, affirmant que l’organisation ne disposerait plus que de 8 % de son ancien arsenal de 150 000 missiles et roquettes, et que 9 000 de ses combattants auraient été tués.

De son côté, Israël Katz a répété qu’Israël n’avait « aucune ambition territoriale au Liban », mais que Tsahal ne se retirerait pas « d’un millimètre » tant que le Hezbollah ne serait pas désarmé.