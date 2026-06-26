Tsahal : sept terroristes du Hezbollah éliminés dans une frappe au sud du Liban

Tsahal a annoncé vendredi que l'armée de l'air a éliminé sept terroristes du Hezbollah lors d'une frappe menée ce vendredi matin dans le sud du Liban, à proximité de la zone tampon établie par Israël.

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Les terroristes ont été repérés par des soldats de l'unité commando Egoz près du village de Manzala, alors qu'ils transportaient des armes vers une structure utilisée comme poste de combat et d'observation.

L'armée affirme que les terroristes s'apprêtaient à mener des attaques contre les forces israéliennes déployées dans le secteur. Les armes introduites dans le bâtiment ainsi que l'activité des membres du Hezbollah représentaient, selon Tsahal, une menace directe pour les soldats.

Après leur identification par les troupes au sol, l'armée de l'air israélienne est intervenue et a ciblé le groupe, éliminant les sept terroristes.

Cette opération s'inscrit dans la poursuite des frappes israéliennes contre les infrastructures et les membres du Hezbollah qui représentent une menace immédiate pour ses forces opérant le long de la frontière avec le Liban.